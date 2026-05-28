13 случаев несанкционированного подключения газа выявлено в Рязанской области

С начала 2026 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили 13 фактов самовольного подключения к системе газоснабжения и незаконного потребления ресурса физическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Незаконные врезки зафиксированы в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах, а также городе Рязани. Совместно со специалистами газораспределительных организаций все подключения были ликвидированы.

Суммарный ущерб от противоправных действий составил порядка 870 тысяч рублей.

Все материалы по самовольным подключениям к газовым сетям, направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Поставщик газа напоминает, самовольное подключение к газовым сетям – небезопасно! Подобные действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже гибели людей. В целях исключения неблагоприятных ситуаций поставщик газа просит незамедлительно сообщать о фактах несанкционированных подключений.

Кроме того, за несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 15 тысяч рублей. Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность.

Также абонент полностью возмещает причиненный поставщику газа ущерб и оплачивает расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.