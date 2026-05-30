Рязанец угрожал врачам и пациентам пистолетом, требуя справку

Октябрьский районный суд города Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении хулиганства с угрозой применения насилия и использованием предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в мае 2025 года мужчина пришёл в учреждение здравоохранения, имея при себе пневматический пистолет. Зайдя в кабинет, где находились медицинские работники и пациенты, он применил физическую силу и продемонстрировал оружие, потребовав выдать справку о причинённых ему телесных повреждениях.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, медработник оформил и передал требуемый документ. После этого злоумышленник покинул место преступления.

Суд, изучив материалы дела и доводы сторон, признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии. Приговором Октябрьского районного суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.