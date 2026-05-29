С 1 июня на российских автозаправочных станциях начнут действовать более строгие противопожарные требования. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливными колонками вне салона автомобиля. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. По ее словам, ограничения вводят МЧС и топливные операторы.

Причиной запрета называют риск случайной искры рядом с топливом. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале.

Как пояснила Ирина Гребнева, отдельной административной статьи за разговор по телефону у колонки пока нет. Однако автозаправочные станции считаются частной территорией, поэтому владельцы вправе самостоятельно ограничивать обслуживание нарушителей.

Сотрудники АЗС смогут не включать колонку, отменять оплату или требовать покинуть территорию заправки. Кроме того, водителя могут внести в черный список станции.

Адвокат не исключила и вызов полиции, если действия автомобилиста сочтут угрозой безопасности. В таком случае возможную ответственность уже будут определять сотрудники правоохранительных органов.

Вероятно,что новые правила будут соблюдать и на автозаправках в Рязани.