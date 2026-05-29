Десяток улиц Рязани остался без света утром 29 мая

РГРЭС сообщили об отключении электричества в Рязани утром в пятницу, 29 мая.
В 07:40 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Громовой, Добролюбова, Добролюбова 1-й проезд, Добролюбова 2-й проезд, Добролюбова 3-й проезд, Добролюбова 4-й проезд, Добролюбова 5-й проезд, Добролюбова 6-й проезд, Дорожная, Достоевского, Чехова, Шевцовой, Прудная 1-я , Связи (Соколовка), Соколовская, Гагарина (Cоколовка), Быстрецкая, Кальная, Прудная 1-я, Прудная 2-я, Прудный проезд (Соколовка).
Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.
По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.