Рабочая группа Общественного экологического совета при губернаторе Рязанской области вновь проверила ход работ в Центральном парке культуры и отдыха. Участники рейда осмотрели территорию благоустройства и оценили, как подрядчик ведет озеленение парка.

В выезде вместе с представителем администрации Рязани Марией Гермони участвовали председатель организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова, глава Совета РОО «Экологический Рязанский Альянс» Евгений Рыбаков, член совета реготделения «РЭП «Зеленые» Надежда Сидорова, директор филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Галина Кононова, участница программы «ГЕРОИ62» Маринэ Рапникене, председатель совета реготделения «РЭП «Зелёные» Денис Горошко, депутат Рязанской городской Думы Максим Стрельцов, а также представители общественности и экоактивисты.

Во время осмотра подрядчик рассказал, что для озеленения используют не только новые саженцы. Часть молодых деревьев пересаживают прямо внутри парка. Речь идет о мелколесье и растениях, которые мешают друг другу нормально развиваться.

Для пересадки применяют специальную технику, позволяющую сохранить корневую систему. После этого деревья регулярно поливают, подкармливают удобрениями и мульчируют. Участникам рейда показали, как организован уход за насаждениями.

Сейчас на территории работает система из 30 колодцев. Полив ведут одновременно с нескольких точек. По словам подрядчика, это помогает поддерживать жизнеспособность деревьев и кустарников.

Дарья Клевцова отметила, что рабочая группа уже второй раз выезжает в ЦПКиО. По ее словам, перед проверкой участники собирают вопросы от жителей.

«Были опасения, что вновь посаженные деревья плохо поливаются, но эта информация не подтвердилась. Нам показали большое количество точек полива. Подрядчик пояснил, что установлен гарантийный срок и ведется комплексный уход за саженцами», — сказала Клевцова.

На данный момент в парке выполнили около половины запланированного объема озеленения. В ЦПКиО уже появились сосны, ели, дубы, липы широколистные, канадские клены, ясени, березы, осины, ирга и черемуха Маака.

Директор филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Галина Кононова считает, что разнообразие пород положительно скажется на состоянии парка. По ее словам, разновозрастные насаждения формируют многоярусную структуру и лучше переносят погодные условия.

Во время рейда участники обсудили проблемные вопросы и сроки дальнейшего озеленения территории. Темы, поднятые на выезде, планируют вынести на заседание Общественного экологического совета при губернаторе Рязанской области в июне.