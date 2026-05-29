Кадр из видео
Происшествия

В Рязани завершили расследование дела о подпольном игровом клубе

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следователи в Рязани завершили расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Материалы уже передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Дело расследовал Московский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета. Фигуранта обвиняют по части 1 статьи 171.2 УК РФ. По версии следствия, мужчина арендовал помещение и приобрел через интернет семь игровых консолей и одиннадцать игровых автоматов. Оборудование он установил в арендованном помещении для проведения азартных игр вне официальной игорной зоны.

Следователи считают, что клуб работал на постоянной основе. Организатор рассчитывал систематически получать доход от незаконной деятельности. Чтобы скрыть работу заведения от посторонних, обвиняемый принял меры конспирации. В помещении действовали собственные правила. Игра строилась на риске между участниками, а размер выигрыша зависел от результата.

Деньги, полученные от проведения азартных игр, фигурант присваивал себе.

Подозреваемого установили сотрудники правоохранительных органов во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В расследовании участвовали сотрудники ОБЭПиПК УМВД России по Рязанской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Предыдущая статья
Массовое ДТП произошло утром в Рязани
Следующая статья
В ЦПКиО Рязани продолжают озеленение в рамках масштабного благоустройства

Популярные материалы

Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Происшествия

Брат убитой в Рязани 15-летней девочки задержан

В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении.
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.

Темы

Политика

Бывшие депутаты Рады раскрыли систему подземных убежищ Украины

Руководство Украины давно покинуло официальные здания и работает из подземных бункеров, построенных еще в СССР. Бывшие депутаты Верховной рады рассказали, где находятся укрытия, как они устроены и почему их считают почти неуязвимыми.
Общество

Троицкая родительская суббота 2026: как правильно молиться за усопших 30 мая

30 мая 2026 года православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день, когда Церковь молится обо всех усопших без исключения. Разбираем, что и когда происходит на службе, зачем нужен парастас и что принести в храм.
Новости кино и ТВ

Четверо финалистов «Новой Битвы экстрасенсов» вступят в последнюю битву 30 мая

Смогут ли они ответить на вопросы героинь и понять, что не даёт любви переступить порог? Финальное испытание. Четверо сильнейших. Один ответ.
Общество

Скончался директор школы №40 города Рязани Владимир Лагутин

Всю свою профессиональную жизнь Владимир Николаевич посвятил развитию городской системы образования. В 1986 году он начал работать в школе № 40 в должности заместителя директора, а с 1989 года и до последних дней бессменно возглавлял это учебное заведение.
Происшествия

В Рязани 13-летний мотоциклист с 14-летней пассажиркой протаранил забор

Вечером 28 мая в Рязани подросток на мотоцикле въехал в забор жилого дома. Вместе с ним пострадала 14-летняя пассажирка. 
Транспорт и дороги

МЧС опровергло запрет на телефоны на автозаправках с 1 июня

МЧС России заявило, что информация о запрете использования мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня не соответствует действительности.
Новости кино и ТВ

Прохор Шаляпин станет соведущим в «Шоу Воли», а Дорохов установит «Макс»  Дурову

Телеканал ТНТ рассказал о программах, которые выйдут в эфир в пятницу и ближайшие выходные. 
Власть и политика

Рязанская область получит ещё 10 млн рублей на льготные лекарства

Дополнительные средства предназначены для индексации с учетом инфляции прошлого года затрат на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также приобретение специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье