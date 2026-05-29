Следователи в Рязани завершили расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Материалы уже передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Дело расследовал Московский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета. Фигуранта обвиняют по части 1 статьи 171.2 УК РФ. По версии следствия, мужчина арендовал помещение и приобрел через интернет семь игровых консолей и одиннадцать игровых автоматов. Оборудование он установил в арендованном помещении для проведения азартных игр вне официальной игорной зоны.

Следователи считают, что клуб работал на постоянной основе. Организатор рассчитывал систематически получать доход от незаконной деятельности. Чтобы скрыть работу заведения от посторонних, обвиняемый принял меры конспирации. В помещении действовали собственные правила. Игра строилась на риске между участниками, а размер выигрыша зависел от результата.

Деньги, полученные от проведения азартных игр, фигурант присваивал себе.

Подозреваемого установили сотрудники правоохранительных органов во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В расследовании участвовали сотрудники ОБЭПиПК УМВД России по Рязанской области.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.