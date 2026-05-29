Девушка из Рязанской области получила условный срок за вымогательство 800 тысяч рублей

Шацкий районный суд вынес приговор 20-летней жительнице Клепиковского района по делу о вымогательстве. В процессе участвовала прокуратура Путятинского района, пишет сайт ИД «Пресса».

Как установил суд, в августе 2025 года девушка угрожала жителю Путятина распространить ложные сведения о якобы совершенном им преступлении. Опасаясь последствий, мужчина передал ей более 800 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщили, что фигурантку признали виновной по пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство в крупном размере. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок — три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.