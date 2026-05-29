БПЛА атаковали Ярославскую область, обломки попали в промышленные объекты 

Алексей Самохин
Ночью 29 мая Ярославская область подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По словам главы региона, большинство БПЛА силы ПВО сбили. Однако несколько аппаратов достигли промышленных объектов, связанных с хранением топлива. После попадания возникло возгорание. Сейчас на месте работают специальные службы.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Из-за происшествия в Ярославле временно перекрывали перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Сейчас ограничения сняли. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы полностью восстановили.

Власти отдельно предупредили жителей об опасности обломков беспилотников. В регионе могут находиться фрагменты БПЛА, представляющие интерес для следствия. При их обнаружении людей просят не подходить близко, не пользоваться рядом мобильными телефонами и сразу сообщать о находке по номеру 112.

На момент написания материала в Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности.

