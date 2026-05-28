Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Рязанец подбросил гранату себе в машину, чтобы оговорить знакомого

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани полицейские изъяли из автомобиля местного жителя ручную осколочную гранату. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани обратился 30-летний житель областного центра и сообщил, что обнаружил в своем автомобиле, припаркованном на улице Большой предмет, похожий на гранату.

Следственно-оперативная группа полиции незамедлительно выехала на место. Взрывоопасный предмет был изъят и направлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Рязанской области. Исследованием подтверждено, что изъятое – ручная осколочная граната Ф-1.

Хозяин автомобиля высказал полицейским предположение, что гранату ему якобы мог подложить знакомый, недавно купивший у него подержанный автомобиль и имевший после этого к нему определенные претензии. Однако оперативники уголовного розыска в ходе проверки данной версии, убедились, что мужчина пытался ввести их в заблуждение. Полицейские получили неопровержимые доказательства, что в действительности рязанец сам положил гранату в свою машину с целью скомпрометировать знакомого. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы. Устанавливается происхождение гранаты.

Предыдущая статья
В Рязанской области открылся обновленный музей Петра Семенова-Тян-Шанского
Следующая статья
Пара влюблённых пропала во время прогулки на сапах

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Погода

Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Рязанской области

Метеопредупреждение опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской области. 
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...

Темы

Новости кино и ТВ

«После Фишера. Инквизитор» с Александром Петровым вышел на Wink

На платформе Wink 28 мая состоялась премьера нового сезона детективного триллера «Фишер». Продолжение получило название «После Фишера. Инквизитор» и расскажет о серии загадочных убийств в алтайском городке.
Новости России

Пара влюблённых пропала во время прогулки на сапах

В Омске третий день ищут 40-летнего Анатолия и 43-летнюю Ольгу, пропавших во время прогулки на сапбордах по Иртышу. Пара много лет занималась активным отдыхом и считалась опытной в водных походах.
Культура и события

В Рязанской области открылся обновленный музей Петра Семенова-Тян-Шанского

Отреставрированы фасад, крыша, заменены инженерные сети. Музей оснащен современным выставочным и архивным оборудованием. Обновлено художественное оформление экспозиций.
Погода

В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.
Культура и события

В Рязани отменили детский праздник в Нижнем городском саду

Как уточнили в мэрии, мероприятие отменили по техническим причинам. Праздник был запланирован на 11:00.
Политика

Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и клубники из Армении с 30 мая

Россельхознадзор временно запретит поставки части плодоовощной продукции из Армении. Под ограничения попадут томаты, огурцы, перец, зелень и клубника. Причиной стали многочисленные нарушения и случаи выявления карантинных объектов.
Общество

13 случаев несанкционированного подключения газа выявлено в Рязанской области

Незаконные врезки зафиксированы в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах, а также городе Рязани. Совместно со специалистами газораспределительных организаций все подключения были ликвидированы. 
Политика

В России предложили отказаться от слова «гамбургер» и бороться с американским фастфудом 

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил отказаться от слова «гамбургер» и заменить его русскими аналогами. По его мнению, англицизмы в сфере фастфуда нужно запретить, а вместо западной еды продвигать каши, блины и сырники.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье