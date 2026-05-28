Рязанец подбросил гранату себе в машину, чтобы оговорить знакомого

В Рязани полицейские изъяли из автомобиля местного жителя ручную осколочную гранату. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани обратился 30-летний житель областного центра и сообщил, что обнаружил в своем автомобиле, припаркованном на улице Большой предмет, похожий на гранату.

Следственно-оперативная группа полиции незамедлительно выехала на место. Взрывоопасный предмет был изъят и направлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Рязанской области. Исследованием подтверждено, что изъятое – ручная осколочная граната Ф-1.

Хозяин автомобиля высказал полицейским предположение, что гранату ему якобы мог подложить знакомый, недавно купивший у него подержанный автомобиль и имевший после этого к нему определенные претензии. Однако оперативники уголовного розыска в ходе проверки данной версии, убедились, что мужчина пытался ввести их в заблуждение. Полицейские получили неопровержимые доказательства, что в действительности рязанец сам положил гранату в свою машину с целью скомпрометировать знакомого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы. Устанавливается происхождение гранаты.