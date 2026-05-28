В Рязанской области открылся обновленный музей Петра Семенова-Тян-Шанского

В четверг, 28 мая, в деревне Гремячка Милославского округа открылся обновленный музей Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского – выдающегося русского географа, путешественника и мыслителя. Об этом сообщил ВКонтакте принимавший участие в церемонии сенатор от Рязанской области Игорь Мурог.

По его словам, это одно из ключевых событий одготовки к празднованию 200-летия великого ученого, которое состоится в 2027 году.

«Сохранение исторического и культурного наследия – один из приоритетов Совета Федерации и нашего профильного Комитета по науке, образованию и культуре», — написал Мурог.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения, где во второй половине XIX века жил и работал П.П. Семенов-Тян-Шанский, велись комплексно при поддержке и личном контроле губернатора Павла Малкова в рамках нацпроекта «Культура», народной программы «Единая Россия» и партийного проекта «Культура малой Родины».

Отреставрированы фасад, крыша, заменены инженерные сети. Музей оснащен современным выставочным и архивным оборудованием. Обновлено художественное оформление экспозиций. В планах – дальнейшее благоустройство парка, аллеи серебристых тополей (которую посадил сам ученый), а также воссоздание мостика через реку Ранова и беседки.