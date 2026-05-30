Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Происшествия

Продавец из Сараевского района похитила из кассы более 67 000 рублей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Прокурор Сараевского района Дмитрий Севостьянов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Женщина обвиняется по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение), что стало результатом внутреннего расследования в магазине.

По данным следствия, обвиняемая, работая продавцом и являясь материально ответственным лицом в одном из сетевых магазинов, в период с ноября по декабрь 2025 года похитила из кассового аппарата денежные средства на общую сумму более 67 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления.

Предыдущая статья
Гидрометцентр предупредил о возможном появлении смерчей в Сочи и Сириусе
Следующая статья
В Рязанской области введены новые меры поддержки для участников СВО и их семей

Популярные материалы

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Погода

В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.

Темы

Общество

В Рязанской области введены новые меры поддержки для участников СВО и их семей

В соответствии с законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 25 мая 2026 года, участники СВО, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, а также их супруги, смогут получить освобождение от обязательств по просроченным кредитам.
Новости России

Гидрометцентр предупредил о возможном появлении смерчей в Сочи и Сириусе

В южных регионах России, включая Краснодарский край и Адыгею, 30 и 31 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам Гидрометцентра РФ, в этих районах прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 22 м/с.
Происшествия

Павел Малков прокомментировал ночную атаку беспилотников на Рязанскую область

Над Рязанской областью в ночь на 30 мая был сбит один БПЛА.
Происшествия

Управляющая компания в Рязанском районе оштрафована на 125 тысяч рублей за нарушения в сфере ЖКХ

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при управлении многоквартирными домами, расположенными в деревне Турлатово.
Транспорт и дороги

В Рязани с 1 июня запустят автобус до Орехового озера

С открытием пляжного сезона, начиная с 1 июня, в Рязани возобновляет свою работу автобусный маршрут №25. Этот маршрут будет курсировать между площадью Свободы и озером Ореховое.
Происшествия

Рязанец угрожал врачам и пациентам пистолетом, требуя справку

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в мае 2025 года мужчина пришёл в учреждение здравоохранения, имея при себе пневматический пистолет. Зайдя в кабинет, где находились медицинские работники и пациенты, он применил физическую силу и продемонстрировал оружие.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 мая

30 мая — день, когда интуиция и внутренняя гармония становятся главными проводниками к успеху. Планетарные аспекты побуждают прислушаться к себе, отпустить лишнее и сделать шаг навстречу новым возможностям.
Транспорт и дороги

В Рязани 30 мая перекрыли улицу Ломоносова для аварийно-ремонтных работ

Ограничения действуют с 08:00 до 17:00 на участке от пересечения с улицей Трудовой до пересечения с улицей Телевизионной. Это решение связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье