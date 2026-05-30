Продавец из Сараевского района похитила из кассы более 67 000 рублей

Прокурор Сараевского района Дмитрий Севостьянов утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Женщина обвиняется по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение), что стало результатом внутреннего расследования в магазине.

По данным следствия, обвиняемая, работая продавцом и являясь материально ответственным лицом в одном из сетевых магазинов, в период с ноября по декабрь 2025 года похитила из кассового аппарата денежные средства на общую сумму более 67 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание, предусмотренное законодательством за совершение данного преступления.