Baza: найдены тела двух омичей, устроивших свидание на сапах

В Омской области обнаружили тела двух пропавших местных жителей, отправившихся в плавание на сапах по Иртышу, пишет Baza.

Пара хотела устроить сплав на пару дней. Как уточнил Shot, 40-летний мужчина и 43-летняя женщина были возлюбленными, и их путешествие было свиданием. Из дома они вышли 25 мая. Спустя два дня их родные забили тревогу и заявили о пропаже.

По данным Baza, омича обнаружили рядом с местом, где пара начинала заплыв у поселка Николаевка на берегу Иртыша.

«Тело 43-летней (женщины. — Прим. Ред.) нашли ниже по течению той же реки. Найдены также два сапа», — говорится в посте.

На месте работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что возлюбленные были профи в сапах и давно вели активный образ жизни.