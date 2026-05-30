Image by jannoon028 on Freepik
Новости России

Baza: найдены тела двух омичей, устроивших свидание на сапах

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Омской области обнаружили тела двух пропавших местных жителей, отправившихся в плавание на сапах по Иртышу, пишет Baza.

Пара хотела устроить сплав на пару дней. Как уточнил Shot, 40-летний мужчина и 43-летняя женщина были возлюбленными, и их путешествие было свиданием. Из дома они вышли 25 мая. Спустя два дня их родные забили тревогу и заявили о пропаже.

По данным Baza, омича обнаружили рядом с местом, где пара начинала заплыв у поселка Николаевка на берегу Иртыша.

«Тело 43-летней (женщины. — Прим. Ред.) нашли ниже по течению той же реки. Найдены также два сапа», — говорится в посте.

На месте работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что возлюбленные были профи в сапах и давно вели активный образ жизни.

Предыдущая статья
В Москве задержали бариста, совращавшего школьницу в метро
Следующая статья
В Рязани с 22 июня вводится запрет на остановку и стоянку на ряде улиц

Популярные материалы

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...

Темы

Новости России

В Москве задержали бариста, совращавшего школьницу в метро

Силовики задержали 29-летнего бариста, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...
Новости России

Бывший следователь рассказал, что может выдать пропавшего Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал без вести в...
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

В России начали бороться с ряжеными ветеранами СВО

В Общественной палате России прошел круглый стол, на котором...
Новости России

Подруга рассказала подробности исчезновения молодого бизнесмена из Екатеринбурга

Екатеринбуржец Станислав Ильин незадолго до исчезновения планировал открыть новый...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти пары, ждавшей ребенка в Омске

Молодые возлюбленные из Омска, которых нашли мертвыми на дне...
Новости России

Мать серийного маньяка Кийко рассказала, что произошло с ним в зоне СВО

Осужденный серийный маньяк Андрей Кийко пропал без вести в...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье