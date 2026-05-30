В Москве задержали бариста, совращавшего школьницу в метро

Силовики задержали 29-летнего бариста, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне поезда в московском метро, пишет Mash.

На днях в соцсетях появились кадры, на которых молодой человек держал школьницу на коленях и обнимал ее. Это произошло в поезде, отправившемся от станции «Боровицкая». Все случившееся снял на видео другой пассажир, вскоре он обратился в полицию.

«Выяснилось, что мужчина давно проводит время со школьницами. Он водит их в кафе своей матери, где работает бариста, и угощает бесплатными коктейлями и сладостями», — говорится в публикации.

На задержанного завели уголовное дело за развратные действия в отношении малолетних. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Ранее москвича уже подозревали в нездоровой «дружбе» с девочками. В сеть попали его интимные переписки с несовершеннолетними.