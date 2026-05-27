Раскрыты детали смерти школьника после последнего звонка в Красноярске

Девятиклассник с пороком сердца, умерший после последнего звонка в Красноярске, не дождался квоты в кардиологию, рассказал в беседе с Kras Mash его старший брат и опекун Данил.

После линейки школьник отправился гулять с друзьями. На улице Александра Матросова ему резко стало плохо. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но подросток умер до прибытия медиков.

Опекун мальчика пояснил, что его планировали отправить на лечение в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, но ждать квоту нужно было целый месяц. Мальчик умер всего через шесть дней после первого визита к врачам.

«Данил требует разобраться с теми, кто вовремя не помог брату», — говорится в публикации.

В Минздраве заявили, что разбираются в ситуации. Следcтвенный комитет возбудил уголовное дело.