В Рязанской области введены новые меры поддержки для участников СВО и их семей

Анастасия Мериакри
Комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области объявил о новых дополнительных мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Эти меры касаются списания просроченных кредитов и были утверждены на федеральном уровне.

В соответствии с законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 25 мая 2026 года, участники СВО, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, а также их супруги, смогут получить освобождение от обязательств по просроченным кредитам. Это касается тех случаев, когда:

  • Судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 мая 2026 года.
  • Совокупный размер обязательств не превышает 10 миллионов рублей.

Ранее законодательство позволяло списать долги только тем участникам СВО, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года. Теперь же эта мера поддержки расширена и охватывает более широкий круг лиц.

Для получения подробной информации о порядке прекращения исполнительных производств в связи с заключением контракта, жители могут обратиться в любое структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. Также по вопросам заключения контракта на военную службу можно обратиться в военные комиссариаты по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту Рязанской области.

