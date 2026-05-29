В Рязани скончался преподаватель РГУ им. Есенина Сергей Мурзин

28 мая 2026 года после продолжительной болезни скончался Сергей Васильевич Мурзин. О смерти сотрудника сообщила пресс-служба РГУ им. Есенина.

Университету в Рязани он посвятил почти сорок лет. Трудовой путь Сергея Васильевича здесь начался в 1986 году, а с 1992-го вся его профессиональная жизнь была связана с кафедрой информатики и вычислительной техники, где он долгие годы возглавлял лаборатории. В последнее время работал старшим инженером учебной лаборатории, не оставляя при этом преподавания.

Несколько поколений студентов прошли через его лекции и практические занятия по устройству вычислительной техники, основам микроэлектроники, микропроцессорной технике и архитектуре компьютера. Сложные вещи он умел объяснять просто и с искренним увлечением — то редкое качество, которое отличает настоящего педагога от специалиста, просто читающего курс.

Коллеги вспоминают его как человека, который никогда не останавливался в развитии и охотно делился тем, что знал. За внешней профессиональной строгостью жили редкое чувство юмора, готовность поддержать словом и делом, та живая теплота, которая держит коллектив вместе.

Прощание с Сергеем Васильевичем Мурзиным состоится в субботу, 30 мая 2026 года, в 12:00 в Церкви Александра Невского по адресу: ул. Новосёлов, 33В.