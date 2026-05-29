Грядущее лето в Рязани и области обещает быть жарким не только из-за погоды! Огромное количество мероприятий на любой вкус приготовили для жителей и гостей региона. Воздухоплавание, гастрономия, мода, спорт, наука, музыка и история – всё это найдёт своё отражение на просторах нашего необъятного края уже в ближайшие месяцы! Собрали всё самое лучшее в одном материале.

Фестиваль «Земля Паустовского» (6+)

Когда: 30 – 31 мая

Где: Рязань, Солотча

Описание: Начнём с завершающих весну событий. Фестиваль «Земля Паустовского», как нетрудно догадаться, посвящён творчеству знаменитого писателя и переводчика Константина Паустовского, лейтмотив события – связь человека с природой. В Солотче писатель долгое время жил и работал, отсюда и множество текстов, посвящённых Мещерской земле. Ныне расположенная здесь тропа Паустовского – ожившая память о творчестве, маршрут, на котором притаились арт-объекты по мотивам произведений писателя. В рамках фестиваля ожидаются не только творческие мастер-классы, экскурсии, тематические лекции и вечерний концерт, но и самый настоящий спектакль. В субботу, в 10:00, событие откроется показом мюзикла «Приключения Дюймовочки» в исполнении артистов Рязанского музыкального театра. Встречаемся у главной сцены!

XXII Международный фестиваль «Есенинская весна» (6+)

Когда: 31 мая, 15:00 – 21:00

Где: Рязань, Рязанская ВДНХ

Описание: Следом идёт праздник для всех деятелей искусства и поклонников творчества Сергея Есенина! Традиционная «Есенинская весна» в этом году пройдёт в новом формате, включающем очное торжество на базе одной из самых популярных локаций города. В программе – мастер-классы, ярмарка локальных брендов, открытый микрофон, выступление хора «Славия», квартирник «Есенин» в исполнении артиста театра и кино Саши Котова, концерт кавер-группы «ЕсенинСтрит» (16+) и не только. Вечер будет позитивным и поэтичным!

Фестиваль детства Движения Первых (0+)

Когда: 31 мая, 13:00 – 17:00

Где: Рязань, Рязанский Дворец Первых

Описание: Третий Фестиваль детства Движения Первых на сей раз пройдёт на новой площадке, в собственном Дворце организации! Ожидается почти полсотни интерактивных зон, среди которых мастер-классы по созданию гипсовых игрушек и столярному делу, пленэры и викторины. Не обойдется торжество и без выступлений творческих коллективов! Самые активные участники события получат специальные призы от Движения. Словом, запоминающийся досуг для всей семьи обеспечен!

День защиты детей в Рязани (0+)

Когда: 30 мая – 1 июня

Где: Рязань

Описание: Без передышки ныряем из весны в лето! Аж 11 мероприятий по случаю Дня защиты детей состоится на ключевых площадках города. Помимо вышеупомянутого Фестиваля детства пройдут 4 праздника, 3 тематических программы, концерт, спектакль и даже благотворительный забег. Юных рязанцев ждёт море улыбок, музыки и конечно же веселья! Обращаем ваше внимание, что праздник «Рязань — детям», который должен был пройти 30 мая в 11:00 в Нижнем городском саду, не состоится по техническим причинам, в остальном афиша актуальна.

XIV фестиваль искусств «Кремлёвские вечера» (6+)

Когда: 12 – 14 июня

Где: Рязань, Рязанский Кремль

Описание: Новый год – новая возможность насладиться классической и народной музыкой в стенах Рязанского Кремля! В этом году нас ждут:

Выступление академического хора русской песни ТРЦ «Орфей» (12 июня, 13:00);

Торжественное открытие, посвящённое Дню России (12 июня, 20:00);

Спектакль «Конёк-Горбунок» (13 июня, 13:00);

Программа «Сцена без занавеса» (13 июня, 15:00);

Программа «Диалог эпох: классика и современность» (13 июня, 20:00);

Программа «Детство – это я и ты» (14 июня, 13:00);

Лекция «Семейные узы в христианском искусстве» (14 июня, 18:00);

Концертное исполнение оперы Дж. Верди «Риголетто» (14 июня, 19:00).

Мультиспортивный фестиваль RZN FEST (0+)

Когда: 13 июня

Где: Рязань, Борки

Описание: Отличная возможность проверить свои способности подвернётся рязанским и не только спортсменам уже в ближайший месяц! Уже анонсированы турнир по пауэрлифтингу и силовому двоеборью «Мандарин» и первенство по армрестлингу. Дальше – больше. Гостей мероприятия также порадуют живая музыка и фудкорт для участников и болельщиков.

Фестиваль «Театральный поезд» (16+)

Когда: 18 – 19 июня

Где: Рязань

Описание: Масштабный всероссийский проект, приуроченный к 150-летию Союза Театральных Деятелей РФ, конечно же, не обойдёт стороной и Рязань! Два дня, четыре площадки, шесть зрелищный событий. Фестиваль будет пропитан эстетикой изящного искусства. Рязанцы смогут насладиться театрализованными программами, сказками и самой настоящей драмой. Оба дня на базе вокзала «Рязань – 1» будет в том числе функционировать тематическая выставка.

Сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник» (6+)

Когда: 21 июня

Где: Рязань, Борковской затон

Описание: Уже традиционный спортивный фестиваль от ГК «Зелёный сад – наш дом» на сей раз пройдёт в обновлённом формате! Центральным событием станет женский сап-заплыв, к участию в котором приглашаются все прекрасные леди и дамы без исключения! Участие бесплатное, а призовой фонд составляет целых 500 000 рублей. Помимо этого программа праздника включает в себя сап-заплывы и в других категориях, а также турнир по сап-поло, плетение венков, чайные церемонии, конкурс детских костюмов, выступление кавер-группы, детскую зону и мастер-классы.

Детский туристический фестиваль «Мампус и его друзья» (0+)

Когда: 4 июля

Где: Рязань

Описание: Событие станет настоящим подарком для детей! Пёс Мампус, друг и помощник академика Павлова и по совместительству главный герой детского путеводителя по Рязани, вместе со всеми своими маленькими друзьями и их родителями приведёт весёлый день, полный игр, анимаций, конкурсов с подарками и мастер-классов. Также гостей фестиваля будут ждать яркое шоу и благотворительная ярмарка локальных сувенирных брендов. Хорошее настроение при себе иметь обязательно!

Международный фестиваль моды «От ремесла к подиуму» (0+)

Когда: 18 июля

Где: Рязань, Рязанская ВДНХ

Описание: Фестиваль проводится в рамках Года единства народов России и ставит своей целью формирование актуальной повестки в модной среде. Народность и традиции столкнутся с современностью, порождая уникальный симбиоз стилей в исполнении разноплановых авторов. Помимо гала-показа участников и гостей также ждут интерактивные зоны, арт-инсталляции, перформансы, мастер-классы, маркет и лекторий. Уже сейчас можно наверняка сказать, что будет красиво!

Фестиваль «Атмосфера» (0+)

Когда: 1 августа

Где: Рязанская область, Спасский муниципальный округ, село Ижевское

Описание: Астрономия, космонавтика, инженерия, воздушные виды спорта и смежные научно-технические и культурные области. От одних этих слов уже дух захватывает, не так ли? Фестиваль «Атмосфера» готовит развлечения для всех возрастов. Вот, что войдёт в программу:

Интерактивные игры;

Образовательные мастер-классы;

Презентация туристических возможностей Рязанской области, знакомство с местными достопримечательностями;

Продажа тематических сувениров, изделий народных промыслов, книг и атрибутики;

Концерт молодых исполнителей.

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» (0+)

Когда: 3 – 10 августа

Где: Рязанская область, Спасск-Рязанский

Описание: Одно из главных событий лета в регионе возвращается со спортивной и фестивальной программой! С 3 по 10 августа лётная зона окрасится цветами аэростатов наших и приезжих пилотов, всего ожидается 20 команд. 7 – 9 августа же традиционно будет проходить культурно-развлекательная программа. Под открытым небом развернутся концерт, хэндмейд-ярмарка, творческие мастерские, экскурсии, фотосессии и конечно же вечернее свечение летательных аппаратов!

Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» (0+)

Когда: 15 августа

Где: Рязанская область, Рыбновский район, село Глебово-Городище

Описание: Ежегодно проводящийся аж с 2003 года фестиваль, что не только собирает вместе любителей эстетики прошлого, но и служит крайне важной цели сохранения памяти о былых подвигах нашего народа, вновь объединит на рязанской земле представителей тематических клубов разных регионов в условиях полноценной исторической реконструкции. Показательные бои, древнерусские игры и иные интерактивные площадки – это только малая часть того, что ждёт гостей в этот знаменательный день.