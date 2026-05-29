Рязанцы хранят на вкладах в банках более 385 млрд рублей

Накопления, которые рязанцы хранят в банках, за год увеличились почти на 20%. На начало апреля сумма без учета денег на счетах эскроу, которые используют при покупке жилья, превышала 385 млрд рублей. Более 98% средств пришлось на счета в национальной валюте. Об этом сообщили в региональном отделении ЦБ РФ.

Три четверти суммы жители области разместили на срочных счетах, что объясняется сохранением выгодных ставок по ним. Депозиты позволяют получить за конкретный срок определенный процент. Это популярный инструмент накопления: условия прозрачные, а деньги защищены в размере до 1,4 млн рублей государственной системой страхования вкладов. Выросли и средства на текущих счетах, к которым, например, привязаны платежные карты. За год остаток увеличился на четверть, до 98 млрд рублей.

«При снижении ключевой ставки проценты по вкладам все равно остаются выше инфляции, это позволяет людям защитить свои сбережения от обесценения. Те проценты, которые получит потребитель, когда договор закончится, перекроют общий рост цен за это время. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Депозитный портфель бизнеса рос медленнее, чем у физических лиц. На начало апреля корпоративные клиенты разместили в банках 54,9 млрд рублей, что на 7,9% больше, чем годом ранее.