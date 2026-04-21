«История кота-убийцы» — новый спектакль для детей и взрослых в Рязанском драмтеатре

17 апреля в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля, основанного на книге-бестселлере британской писательницы Энн Файн. «История кота-убийцы» с её отточенным до мелочей стилем и неудержимым сарказмом повествует о невольных злоключениях ушастого непоседы Таффи в исполнении Андрея Блажилина. В чём именно заключается очарование немного хулиганской, но притом однозначно смешной постановки, мы разберёмся в данном материале.

Сюжет

Несмотря на способное кого-то напрячь, озадачить или даже напугать название, Таффи, хотя и тот ещё затейник, кот не кровожадный, во всяком случае почти. Пусть начинается спектакль со сцены похорон ни в чем не повинной птички, что «сама залетела в рот» животному, в дальнейшем все шалости, которые он учиняет — это либо неправильно истолкованные стечения обстоятельств, которые на питомца вешают в качестве новых «преступлений», либо этакая месть хозяевам за вышеуказанное. Такой вот порочный круг.

Хозяевами является образцовая английская семья, состоящая из ворчливого Папы, ловко манипулирующей им, точнее настраивающей на нужный лад Мамы и очаровательной дочки по имени Элли. За каждым из них закреплены свои обязанности. Если родители вынуждены водить к ветеринару и кормить «бешеного», но на деле скорее просто капризного и своевольного питомца, то от Элли Таффи достаются все возможные любовь, объятия и ласка. Которые он, как говорится, имея, не хранит, а потерявши, плачет. Но я забегаю вперёд.

Вся прелесть постановки кроется как раз-таки в наблюдении за теми бесконечными комическими ситуациями, которые рождаются в этой немного эксцентричной, но крепкой семье. Правда, увы, до переломного момента, когда терпение родителей Элли, а вслед за этим и самолюбие Таффи лопаются…

Персонажи

Герои «Кота-убийцы» — это традиционно набор изначально ярких индивидуальностей, которые по мере развития сюжета раскрываются с иных сторон не только за счёт глобального конфликта, но и маленьких деталей, вписанных в сценарий и мизансцены.

Так, Папа Элли в целом не ладит с животными и именно потому даёт Таффи кличку, отражённую в названии постановки. Однако и он искренне любит «пушистого вредителя» и потому всегда готов вступиться за него перед другими заносчивыми обладателями собак или крыс. К тому же ему не чужд типичный «отцовский юмор».

Мама Элли обладает строгим и в то же время утонченным нравом. Воплощение сдержанной элегантности, она практикует медитацию для успокоения и не умеет парковаться. Именно она выступает «голосом разума» в те моменты, когда нужно скрыть или устранить последствия «преступлений» Таффи.

Сама Элли — крайне целеустремлённая девочка с неисчерпаемым запасом нежности в сердце для своего котика. Она открыта миру и немного наивна, но обладает также и внутренними силой и стойкостью, что очень помогает ей по ходу сюжета.

Наконец, Таффи. Кот, каким мы привыкли видеть и любого из его собратьев — немного высокомерный любитель навести суету, поесть, громко помяукать посреди ночи и всё в таком духе. Его пакости, даже ненамеренные, в итоге оборачиваются коту боком. Исход произошедшей в середине спектакля «ссоры» на этой почве — именно тот урок, который зрители, вне зависимости от возраста, должны усвоить.

Стиль

На 10 баллов из 10 спектакль справляется с выстраиванием общей атмосферы и идентичности. Ограниченная цветовая гамма, состоящая преимущественно из чёрного и красного цветов и потому на подсознательном уровне вызывающая ассоциацию с Лондоном, драйвовые иностранные композиции, будь то классический рок или что-то ближе к джазу, утрированные в угоду детскому восприятию сценические атрибуты на фоне масштабных и оттого впечетляющих декораций — всё это формирует особый шарм истории поучительной, но не назидающей. Все сцены, её формирующие, легко можно представить в качестве отдельных карикатурных зарисовок в какой-нибудь британской газете.

Юмор

Как заявила режиссёр-постановщик Светлана Кузянина, комедийная составляющая в соответствии с первоисточником построена на одну половину на сарказме, на другую — на нелепых и динамичных стычках. Могло ли быть по-другому, если спектакль рассказывает нам историю любящего нашкодничать кота, который на самом-то деле, конечно, «сам себе хозяин», просто в доме Элли его хорошо кормят? Благодаря отличному отыгрышу актёров ни одна, даже самая тонкая шутка (пожалуй, кроме той самой про парковку), не проходит незамеченной мимо юных зрителей. Приучаем новое поколение к качественному, не вульгарному юмору с ранних лет!

Итог

«История кота-убийцы» — это прекрасный повод скрасить семейный вечер. Здесь есть и нетривиальная, способная заставить задуматься даже умудренных опытом взрослых мораль, и красивое воплощение, и вхарактерное, эмоциональное, душевное исполнение. Можно с уверенностью заключить, что новая постановка драмтеатра, подходящая в том числе зрителям, только-только начинающим погружаться в мир театрального искусства, удалась.

Возрастное ограничение: 6+