В Туапсе пострадавший от БПЛА дом разобрали до подвала, но тела ребёнка так и не нашли

Поиски в Туапсе не останавливаются. Управление по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа подтвердило РИА Новости: работа продолжается до конечного результата.

Частный дом был разрушен в ночь на 16 апреля в результате атаки украинского БПЛА. Там, по словам матери, находилась её 14-летняя дочь. Завалы разобрали полностью — вплоть до подвала. Тело не обнаружено.

К поискам подключились отряды «Кубань Спас» и спасательной службы Туапсинского муниципального округа, военные, казаки и волонтёры. Школа операторов БПЛА проекта «Архангел» ведёт воздушное наблюдение с помощью дрона. Обследованы не только руины, но и территория всего пострадавшего района, а также лесной массив по верху домов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 16 апреля о гибели двух человек — 14-летней девочки и взрослой девушки. Останки ребёнка так и не найдены, однако краевая администрация пояснила: комната, в которой находился ребёнок, была полностью выжжена и разрушена. С учётом показаний матери и характера повреждений девочку официально признали погибшей.

Поиски продолжаются.