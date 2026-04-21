В Рязанской области стартовало голосование за благоустройство 97 общественных территорий

В России началось всероссийское онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Жители могут выбрать, какие общественные территории будут благоустроены в их регионе в 2027 году.

В Рязанской области в голосовании представлено 97 территорий в 25 населённых пунктах, а также по два дизайн-проекта в Елатьме и Пителино. Проголосовать можно до 12 июня на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Продолжение после рекламы

В Рязани, как и прежде, выберут лучшие объекты в каждом из четырех районов. В Железнодорожном и Советском районах по шесть претендентов, в Московском — девять, а в Октябрьском — десять.

В прошлом году жители Рязани выбрали 25 общественных пространств, и работы по благоустройству уже начались.