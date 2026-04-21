Кадр из видео: НТВ
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

Алексей Самохин
29-летняя Анна, управляя черным Mercedes без номерных знаков, вечером в понедельник выехала на дорогу в нетрезвом состоянии, сообщает НТВ. Чем это закончилось — зафиксировали сразу несколько камер.

Первым под удар попал курьер на электровелосипеде. Регистратор такси поймал последние секунды до столкновения: в плотный вечерний поток на огромной скорости влетает иномарка. Разорванная термосумка на асфальте. Сам курьер от удара о капот отлетел примерно на 50 метров. Шансов не было. Мужчина погиб на месте.

Финальный отрезок этого «заезда» сняла уличная камера. Из общего потока выбивается одна машина — она явно превышает скорость. На повороте водитель теряет управление, Mercedes на полном ходу врезается в бетонное ограждение. Отскок, вылет на встречную полосу, удар в следующее авто и переворот на крышу.

Один из участников аварии, Армен, описал момент столкновения: машина не ехала в его сторону, а буквально летела. В момент удара ему казалось, что он видит дно чужого автомобиля, и он пытался уйти по касательной.

Итог пьяного заезда — шесть искореженных автомобилей. Больше всего пострадал Mitsubishi: его сначала выбросило на встречку, затем вместе с BMW вынесло на тротуар. Женщина также протаранила такси и снесла дорожное ограждение.

Пассажирка одной из машин оказалась в реанимации в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за нее более двух часов. Спасти не удалось. Саму виновницу тоже увезли на скорой, однако серьезных травм она не получила. Утром следующего дня её задержала полиция.

По данным ГУ МВД России по Москве, в результате аварии погибли двое: велосипедист и пассажирка одного из автомобилей. Еще двое обращались за медицинской помощью.

По данным СМИ, устроившая ДТП женщина — выпускница экономического факультета, для нее это не первый Mercedes. Теперь ей предстоит ответить за гибель двух человек.

