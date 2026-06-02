Изображение от freepik
Новости России

85-летний рецидивист, осуждённый за покушение на изнасилование, выходит на свободу

Алексей Самохин
Мариинский городской суд Кемеровской области установил административный надзор сроком на 8 лет в отношении 85-летнего жителя Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима и к концу лета 2026 года выходит на свободу.

Приговор пенсионеру вынес Ленинск-Кузнецкий районный суд ещё в 2021 году. Тогда ему был 81 год. Суд назначил 4 года 10 месяцев лишения свободы за покушение на изнасилование, соединённое с угрозой убийством.

Обстоятельства преступления суд восстановил детально. Женщина пришла к осуждённому домой белить комнаты. Когда работа была закончена, хозяин закрыл входную дверь на ключ, приставил нож к горлу потерпевшей и потребовал раздеться. Он наливал себе и жертве алкоголь, открыто высказывая намерения сексуального характера. Довести умысел до конца ему не дала сама женщина. Воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлёкся, она выбежала на веранду, заблокировала дверь и через окно покинула дом.

Перед освобождением администрация исправительного учреждения направила в суд ходатайство об установлении надзора. Основания: непогашенная судимость за тяжкое преступление, статус опасного рецидивиста. На заседании сам осуждённый возражал против надзора. Суд его доводы не принял.

По решению суда в течение восьми лет пенсионер обязан дважды в месяц являться на регистрацию в отдел внутренних дел по месту жительства. Плюс ему запрещено посещать заведения общественного питания, где продаётся алкоголь.

