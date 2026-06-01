Семья из Рязанской области выиграла миллион в лотерею и купила кроссовер

Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею и направила деньги на покупку нового автомобиля. Историю победителей рассказали в компании «Столото».

Наталья и Анатолий Старковы давно участвуют в государственных лотереях. Удача улыбалась им и раньше. В 2019 году Наталья стала обладательницей выигрыша в размере 733 333 рублей по итогам одного из тиражей «Русского лото».

Спустя шесть лет семье вновь повезло. По результатам 1604-го тиража «Русского лото» супруги выиграли 1 миллион рублей. Полученные средства они решили вложить в покупку китайского кроссовера.

По словам Натальи, новый автомобиль помогает решать повседневные задачи и делает семейные поездки более комфортными, особенно с учётом того, что в семье растут трое детей.

— В тот судьбоносный день я пришла в точку продаж «Столото» и купила десять билетов. Трансляцию розыгрыша мы смотрели всей семьёй: муж зачеркивал числа вместе со старшим сыном, я — со средним, а младший бегал рядом. Билет с выигрышем в миллион рублей оказался у мужа в руках, — рассказала Наталья.

Она добавила, что после поступления денег на счёт супруги были очень рады такой удаче.

День защиты детей семья традиционно отмечает в кругу родных. Старковы собираются за большим столом вместе с родителями и близкими.