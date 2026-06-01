Изображение от pvproductions на Freepik
Общество

Духов день, Неделя всех святых и Петров пост: главные православные праздники июня 2026

Валерия Мединская
Июнь 2026 года — месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днём, прославляющим Святого Духа. Затем следует Неделя всех святых. А после этого наступает многодневный Петров пост. Он продлится до 11 июля.

Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года. О том, что можно и нельзя делать верующим в период их празднования, а также о правилах питания в Петров пост.

Главные церковные праздники июня 2026

Июнь 2026 года не содержит двунадесятых праздников. Но в нём отмечаются важные церковные события, которые продолжают тему сошествия Святого Духа на апостолов. Вот ключевые даты месяца.

Первого июня — День Святого Духа, который в народе называют Духов день. Третьего июня — празднование Владимирской иконы Божией Матери. Седьмого июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Восьмого июня — начало Петрова (Апостольского) поста. Одиннадцатого июня — память святителя Луки Крымского. Четырнадцатого июня — Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Двадцать второго июня — Кириллов день. Двадцать седьмого июня — Троицкая родительская суббота. Двадцать девятого июня — перенесение мощей святителя Феофана Затворника.

Неделя всех святых и русские святые

Воскресенье после Троицы, которое в 2026 году выпадает на 7 июня, посвящено Неделе всех святых. Этот праздник установлен в честь всех святых, от века Богу угодивших. Он напоминает, что святость — это плод действия Святого Духа в людях. И призывает каждого христианина к духовному совершенствованию.

Что можно делать в этот день: посещать храм, молиться святым, просить у них заступничества и помощи. Ни в коем случае нельзя ссориться, сквернословить, заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости.

А через неделю, 14 июня, отмечается Неделя 2-я по Пятидесятнице — Всех святых, в земле Русской просиявших. В этот день Церковь прославляет сонм русских князей, святителей, преподобных, юродивых и новомучеников. Их жизнь и духовный подвиг были связаны с исторической Русью.

Когда начинается Петров пост в 2026 году

Петров пост в 2026 году продлится с 8 июня по 11 июля. Это один из четырёх многодневных постов Русской православной церкви. Дата его начала — переходящая. Она зависит от дня празднования Пасхи.

Пост начинается через неделю после Троицы, в понедельник. И продолжается до Дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля. Поэтому Петров пост называют ещё Апостольским или Петропавловским.

В разные годы продолжительность поста может составлять от восьми дней до шести недель. В 2026 году пост будет длиться чуть больше месяца.

Кому посвящён Петров пост

Этот пост установлен в память о том, как апостолы молитвой и воздержанием готовились к своему проповедническому подвигу. Он посвящён памяти принятия Петром и Павлом мученической кончины во имя Христа. Этот пост также считается компенсаторным. Он помогает попоститься тем, кто по разным причинам не смог соблюдать Великий пост перед Пасхой.

Что можно есть в Петров пост

Петров пост считается нестрогим. По монастырскому уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения — мяса, птицы, яиц, молочных продуктов. Однако рыба разрешается во все дни, кроме среды и пятницы. По средам и пятницам также исключается растительное масло.Верующим предписывается сухоядение — хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи, мёд.

Но для мирян допустимы послабления. Вот примерный календарь питания. В понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье разрешена рыба и горячая пища с растительным маслом. В среду и пятницу — сухоядение. Если в среду или пятницу празднуется память святого, которому положено всенощное бдение, также разрешается рыба.

Кому разрешены послабления

Послабления разрешаются больным, беременным, кормящим, путешествующим и тем, кто занят тяжёлым физическим трудом. Меру поста каждый верующий определяет по согласованию с духовником.

Помимо пищевых ограничений, в Петров пост нужно уделять больше времени молитве и духовной жизни. Церковь не рекомендует устраивать шумные развлечения, участвовать в гуляниях, злоупотреблять алкоголем. Главное в пост — не столько гастрономическое воздержание, сколько работа над своей душой. Молитва, покаяние, чтение духовной литературы.

Венчание не совершается в дни многодневных постов, включая Петров пост. Однако зарегистрировать брак в загсе можно. Государство не связывает сроки регистрации с религиозными календарями. Повенчаться можно будет после окончания поста.

Что можно и нельзя делать в церковные праздники

Что можно делать: посещать храм и участвовать в богослужениях. Молиться дома и в церкви. Помогать близким и нуждающимся. Подавать милостыню. Устраивать скромную семейную трапезу, в пост — с учётом ограничений. Поминать усопших в специально установленные дни — родительские субботы.

Что нельзя делать: ссориться, сквернословить, желать зла другим. Злоупотреблять алкоголем и устраивать шумные гуляния. Заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости, особенно в великие праздники. Гадать и проводить языческие обряды. Венчаться в дни многодневных постов, в том числе в Петров пост, и в некоторые праздничные дни.

Народные приметы на церковные праздники июня

В народной традиции с церковными праздниками июня связано много примет. На Духов день ясная и тёплая погода сулила жаркое лето на ближайшие шесть-семь недель. Дождь в этот день — к богатому урожаю грибов. Гроза — к благополучию в доме.

На Петров пост крестьяне замечали: если в «петровки» дожди, сено будет мокрое, но урожай грибов богатый. На Троицкую родительскую субботу было принято украшать могилы ветвями берёзы. Считалось, что это помогает душам усопших обрести покой.

Церковь напоминает: народные приметы — это лишь часть фольклора. Они не имеют прямого отношения к церковным установлениям. Гораздо важнее в праздничные дни молитва, добрые дела и мир в душе.

