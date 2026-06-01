Во вторник, 2 июня, ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду, днём — 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, в Рязани — от +8 до +10 градусов. Днём воздух прогреется до +17…+22 градусов, в областном центре ожидается +18…+20 градусов.

Во вторник, 3 июня, осадков практически не прогнозируется. Синоптики обещают переменную облачность и преимущественно сухую погоду.

Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду, днём усилится до 5–10 метров в секунду.

Ночью по области ожидается от +7 до +12 градусов, в Рязани — от +9 до +11 градусов. Днём температура повысится до +19…+24 градусов, в областном центре столбики термометров покажут +21…+23 градуса.