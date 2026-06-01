Двое детей потерялись в парке «Красноярские Столбы»

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на поиски двух мальчиков, потерявшихся на территории национального парка «Красноярские Столбы». Об этом 1 июня сообщает КГКУ «Спасатель».

Кроме краевых спасателей в поисках задействованы сотрудники МЧС и волонтеры.

По данным SHOT, пацаны 12 и 15 лет ушли на прогулку в фанпарк «Бобровый лог» вместе с мамой. Подростки захотели подняться вверх на канатной дороге, женщина осталась ждать их внизу. Мама забила тревогу, когда прошёл почти час, но парни так и не вернулись. Ребята были без телефонов. Их ищет более 30 человек, в поисках задействованы БПЛА. Часть «Бобрового лога» граничит с нацпарком «Красноярские столбы».