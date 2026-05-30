В Тюмени дети спасли 5-летнюю девочку от педофила

В Тюмени на детской площадке у дома № 36 на улице Судостроителей мужчина схватил 5-летнюю девочку и затащил ее в подъезд, где попытался надругаться. Об этом сообщает aif.ru.

На помощь ребенку пришли ее братья, которые, играя рядом, начали кричать и звать на помощь. Их крики привлекли внимание 31-летней Юлии, которая проезжала мимо на автомобиле. Она быстро среагировала, забежала в подъезд и увидела мужчину со спущенными штанами, который держал плачущего ребенка.

Юлия начала настойчиво требовать, чтобы он отпустил девочку. После ее криков злоумышленник разжал руки, и ребенок смог выбежать на улицу. Юлия успела сфотографировать подозреваемого и передала фото в полицию, что способствовало его задержанию.

Согласно информации из источника, мужчина, 44 года, был задержан и в настоящее время содержится в изоляторе.

