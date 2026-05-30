В центре Рязани у спящего на скамейке мужчины украли телефон

В Рязани сотрудники полиции раскрыли кражу дорогостоящего смартфона, совершенную в центре города. Инцидент произошел, когда 25-летний местный житель отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений.

После затянувшегося застолья он решил отдохнуть на скамейке и, утомившись, задремал. Его знакомый, оставив его без присмотра всего на несколько минут, не подозревал, что за это время из кармана спящего пропадет смартфон.

После обращения пострадавшего в отдел МВД России по Советскому району, оперативники уголовного розыска начали расследование. В ходе опроса местных жителей они узнали, что похожий смартфон пытались продать с рук. Продавец утверждал, что телефон случайно заблокировался, и он хотел его сбыть. Это привлекло внимание полиции, и вскоре они установили, что к хищению причастен 37-летний рязанец.

Полицейские оперативно разыскали и задержали подозреваемого. У него был изъят похищенный смартфон. По предварительной информации, злоумышленник, проходя утром по улице, заметил задремавшего на скамейке молодого человека и воспользовался моментом, чтобы вытащить смартфон из его кармана. Однако сбыть украденное устройство он не успел.

Следователь ОМВД России по Советскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.