В Михайловском районе насмерть сбили 68-летнего пешехода

В Михайловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась 31 мая около 00:45 на 220-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

По данным регионального УМВД, 37-летний житель Республики Дагестан, управлявший грузовым автомобилем Renault, совершил наезд на 68-летнего мужчину, который находился на дороге.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.