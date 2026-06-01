Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Депутат раскрыл, куда именно бьют ВС РФ в Одессе

Алексей Самохин
Член думского комитета по обороне Андрей Колесник прокомментировал удары российской армии по Одессе. По его словам, Одесский порт давно перестал быть сугубо гражданским объектом. Через него Киев и западные союзники регулярно перебрасывают вооружение.

Именно это, напомнил депутат, стало одной из ключевых причин выхода России из зерновой сделки: под прикрытием зернового экспорта в порт якобы завозили оружие.

Причалы важнее складов

Колесник уточнил, что российские войска уже наносили удары по портовой инфраструктуре. Однако складские фронты, по его словам, восстанавливаются быстро: бетон, арматура и объект снова готов к работе.

С причалами история другая. Это капитальные сооружения, и их разрушение фактически блокирует возможность швартовки судов. Депутат считает, что беспилотники целенаправленно бьют именно по причальной инфраструктуре. Итог предсказуем: использование порта в военных целях становится крайне затрудненным, будь то переброска личного состава или доставка грузов.«Одесский порт — военный объект, связанный с доставкой вооружения. Так что это абсолютно законная цель наших вооружённых сил», — заявил Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

