Глава Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов опубликовал в социальных сетях свою детскую фотографию и поздравил жителей с Международным днём защиты детей.

По словам руководителя, в этот праздник ему захотелось вспомнить самые светлые моменты детства. Он отметил, что тогда мир казался огромным, летние каникулы — бесконечными, а главными ценностями были дружба во дворе, первый велосипед и мамина улыбка.

Бахилов подчеркнул, что детство становится фундаментом всей дальнейшей жизни человека. Поэтому одной из важнейших задач взрослых остаётся создание условий для счастливого, безопасного и беззаботного детства.

В своём обращении глава муниципалитета пожелал детям радости, верных друзей, интересных открытий и исполнения самых заветных желаний. Взрослым он напомнил об ответственности за подрастающее поколение и необходимости окружать детей заботой, любовью и вниманием.