Пока экономисты обсуждают курсы валют и перспективы ключевой ставки, звезды предлагают свой взгляд на денежные вопросы. Иногда именно настроение определяет наши траты куда сильнее, чем любые аналитические прогнозы.

Кому стоит придержать расходы, а кому можно немного расслабиться? Смотрим, что приготовила первая неделя июня для каждого знака зодиака.

♈ Овен

Желание покупать красивые и интересные вещи может оказаться сильнее обычного. Захочется побаловать себя чем-то новым, причем немедленно.

Перед оформлением заказа сделайте паузу хотя бы на сутки. Есть большая вероятность, что первоначальный восторг быстро пройдет. Такой подход поможет сохранить деньги для действительно полезных покупок.

♉ Телец

Неделя располагает к спокойствию и финансовому порядку. Многие Тельцы займутся планированием летних расходов и оценкой накоплений.

При этом не стоит превращать экономию в самоцель. Небольшие удовольствия вполне уместны. Чашка хорошего кофе или приятная мелочь не нанесут бюджету серьезного ущерба, зато поднимут настроение.

♊ Близнецы

Настроение будет меняться буквально каждый день. Утром появится желание откладывать деньги, а вечером захочется устроить себе праздник.

Лучшее решение — заранее разделить бюджет. Часть средств стоит убрать подальше от соблазнов. Кроме того, неделя подходит для проверки подписок и мелких регулярных списаний.

♋ Рак

Финансовая осторожность выйдет на первый план. Возникнет желание убедиться, что запас прочности на будущее достаточно велик.

Полностью отказываться от расходов не нужно. Сейчас благоприятный момент для покупок, связанных с домом и семьей. Уют и комфорт принесут больше удовольствия, чем очередная цифра в приложении банка.

♌ Лев

Львам захочется жить красиво. Возможны траты на развлечения, подарки или статусные вещи.

Щедрость — прекрасное качество, но полезно помнить о балансе. Перед крупными расходами стоит оценить, насколько они действительно необходимы. Праздник можно устроить и без серьезного удара по бюджету.

♍ Дева

Девы традиционно будут внимательно следить за каждой статьей расходов. Способность находить лишние траты окажется особенно полезной.

Неделя подходит для финансовой ревизии. Можно отказаться от ненужных сервисов и навести порядок в платежах. При этом одна небольшая спонтанная покупка точно не разрушит ваши планы.

♎ Весы

Выбор между разными вариантами покупок может затянуться дольше обычного. Сомнения рискуют отнять больше сил, чем сами расходы.

Чтобы избежать лишнего стресса, установите для себя комфортный недельный лимит. Если покупка вписывается в него и действительно нужна, смело принимайте решение.

♏ Скорпион

Финансовое чутье сейчас находится на высоком уровне. Многие Скорпионы смогут вовремя заметить выгодное предложение или дополнительный источник дохода.

Своими успехами лучше не делиться со всеми подряд. Неделя благоприятна для продуманных денежных решений, но лишняя откровенность может оказаться совершенно ненужной.

♐ Стрелец

Оптимизма будет хоть отбавляй. Из-за этого появится ощущение, что деньги всегда можно заработать снова.

Однако крупные вложения требуют дополнительной проверки. Любые заманчивые предложения стоит внимательно изучить. Также желательно воздержаться от денежных займов знакомым.

♑ Козерог

Стабильность остается вашим главным преимуществом. Пока другие совершают эмоциональные покупки, вы продолжаете двигаться к долгосрочным целям.

Тем не менее иногда полезно вознаграждать себя за усилия. Небольшая покупка, о которой вы давно думали, поможет сохранить мотивацию и хорошее настроение.

♒ Водолей

В голову могут прийти необычные идеи заработка или инвестиций. Захочется попробовать что-то новое и нестандартное.

Главное — не поддаваться обещаниям легких денег. Любые предложения быстрой прибыли лучше проверять особенно тщательно. Гораздо полезнее вложиться в знания или развитие собственных навыков.

♓ Рыбы

Желание помогать окружающим окажется сильнее обычного. Многие Рыбы будут готовы поддержать друзей или поучаствовать в благотворительности.

Перед тем как делиться деньгами, убедитесь, что ваши собственные обязательства закрыты. Забота о себе не менее важна. Если кто-то просит в долг, хорошо подумайте, готовы ли вы расстаться с этой суммой надолго.

Звезды дают лишь подсказки, а окончательные решения всегда остаются за вами. Поэтому пусть на этой неделе деньги работают на ваши цели, а не на случайные желания.