В Рязани в понедельник, 1 июня, официально открылся пляжный сезон. Несмотря на не самую подходящую погоду, для горожан вновь запустили автобусный маршрут №25, который связывает площадь Свободы с озером Ореховое.

Автобус будет курсировать ежедневно на протяжении всего пляжного сезона, сообщила пресс-служба городской администрации.

С площади Свободы транспорт отправляется в 09:01, 09:34, 10:07, 10:40, 11:13, 11:46, 12:19, 13:27, 14:00, 14:33, 15:06, 15:39, 16:12, 16:45, 17:18, 17:51, 18:59, 19:32, 20:05, 20:38 и 21:11.

От озера Ореховое рейсы выполняются в 09:21, 09:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 13:14, 13:47, 14:20, 14:53, 15:26, 15:59, 16:32, 17:05, 17:38, 18:46, 19:19, 19:52, 20:25, 20:58 и 21:29.

Маршрут №25 традиционно работает в летний период и позволяет жителям города добраться до одного из самых популярных мест отдыха в Рязани без пересадок.