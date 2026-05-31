В Рязанской области обновляют 15,7 км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Ухоловском и Ряжском округах продолжаются масштабные дорожные работы. Специалисты обновляют два участка автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород общей протяжённостью 15,7 км.

Эта дорога имеет стратегическое значение: она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и является важной частью Большого Рязанского транспортного кольца, обеспечивая связь между несколькими муниципальными округами.

Один из ремонтируемых участков проходит через село Дегтяное в Ряжском округе. Обновление этой трассы напрямую влияет на качество жизни местных жителей, поскольку по ней осуществляется подъезд ко всем ключевым объектам социальной инфраструктуры: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), школа и детский сад, церковь и дом культуры.

Ремонт ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и партийного проекта «Единая Россия» «Безопасные дороги». В ходе работ на объекте планируется полностью обновить дорожное покрытие и установить новые, современные остановочные павильоны.

На данный момент подрядчик уже выполнил следующие этапы: снятие старого дорожного покрытия, выполнение ликвидации пучин (просадок), завершение работ по регенерации основания, восстановление кромок автодороги.