Лариса Долина впервые вышла в свет после операции на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина впервые вышла в свет после экстренной госпитализации и перенесённой месяц назад операции на позвоночнике. Долгое время о её состоянии здоровья знала только семья, но теперь певица сама поделилась подробностями и планами на будущее в эфире программы «Ты не поверишь!» (16+) на НТВ.

Долина, известная своей любовью к фэшн-индустрии, хотела поставить «жирную точку» в споре о своём стиле, который разгорелся два года назад после её выхода в зеркальном комбинезоне. Однако за считаные часы до выхода на подиум певицу сразила острая боль в спине.

«Это для нас конкретный удар. Она проходила уколы, было много чего. Она просто собиралась и не смогла выйти», — с горечью прокомментировал ситуацию звёздный дизайнер Джемал Махмудов.

Сама Лариса Александровна во всём винит изнурительную работу в Театре на Таганке.

«Там очень много передвижений по лестницам. Наверное, раз 30 мне за спектакль приходится подниматься и спускаться… Уже мне 70 лет, поэтому это переносится не очень хорошо всегда», — призналась она.

Когда обезболивающие перестали помогать, Долина вызвала скорую помощь, и врачи тут же отправили её на операцию.

Сейчас певица находится на реабилитации. За ней присматривают дочь Ангелина и внучка Саша. Несмотря на серьёзное вмешательство, Долина не теряет оптимизма и чувства юмора. Она призналась коллегам, что дома постоянно ходит в корсете, но при этом выглядит прекрасно и даже позволяет себе пригубить игристое.

Артистка уже сделала небольшую передышку в работе и уверенно смотрит в будущее:

«Меня и это не сломило, как видите. На мне очень быстро все заживает. Готовы в бой, конечно. У меня есть возможность немножко передохнуть. У меня сейчас не очень большая концертная занятость».

Артистка надеется через месяц окончательно вернуться в строй. Она также отметила, что похудела на 4 кг, но это лишь придало ей сил.