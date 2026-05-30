В ночь на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ульяновской области. Обломки дронов упали на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска. По официальным данным, предоставленным губернатором региона Алексеем Русских, пострадавших и повреждений имущества нет, на местах падения работают спецслужбы .

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой проанализировал возможную траекторию полёта. По его словам, для атаки на Ульяновскую область противник мог использовать дроны, запущенные из Харьковской области или других территорий, подконтрольных киевскому режиму, пишет aif.ru.

«Главный вопрос в том, что радиус действия беспилотников противника сегодня достигает 2 000 километров. Поэтому вполне возможно, что речь может идти о всей приграничной территории, которая подконтрольна киевскому режиму. Но все эти точки безжалостно уничтожаются, подавляются, и с каждым разом таких площадок становится всё меньше и меньше у киевского режима», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая над различными регионами России были сбиты в общей сложности 127 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.