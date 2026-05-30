Фото: ЦЗЛ Рязанской области
Экология, природа, животные

Опасные гусеницы-пожиратели появились в лесах Рязанской области

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В прошлом году лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Рязанской области» начали замечать тревожные изменения в популяции лесных вредителей. В феромонные ловушки, предназначенные для непарного шелкопряда, стали попадаться бабочки шелкопряда-монашенки. Этот вид считается особо опасным, так как его гусеницы повреждают не только лиственные, но и хвойные породы деревьев, что может привести к гибели целых древостоев.

Гусеницы этого вредителя наносят значительный ущерб лесам. Каждая гусеница самки за свою жизнь съедает от 6 до 8 г хвои на ели, от 7 до 10 г хвои на сосне.

Гусеницы самцов потребляют примерно на одну треть меньше. Кроме того, они оставляют после себя значительное количество «огрызков» хвоинок: до 0,5 г с ели и свыше 1 г с сосны, что дополнительно увеличивает общий объем повреждений.

Первичные очаги заражения чаще всего возникают в сосняках-зеленомошниках и долгомошниках с высокой полнотой древостоя. Вспышки массового размножения могут длиться от 7 до 10 лет, из которых 3 года приходится на вторую фазу вспышки. В предыдущем сезоне численность шелкопряда монашенки была ниже очаговой, однако специалисты призывают обратить повышенное внимание на состояние популяции в текущем году, чтобы предотвратить возможные последствия для лесного хозяйства региона.

Специалисты продолжают наблюдения и анализ данных, чтобы дать более точный прогноз повреждения лесов и при необходимости направить информацию в Министерство природопользования Рязанской области для принятия соответствующих мер.

Предыдущая статья
В Рязанской области к 1 июня откроют 44 пляжа, опубликован список
Следующая статья
В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруты №85 и №99 выходит всего 5 машин

Популярные материалы

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...

Темы

Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.
Новости России

Генерал Липовой сообщил, откуда ВСУ запустили дроны по Ульяновску

В ночь на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ульяновской области. Обломки дронов упали на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска.
Происшествия

В Клепиковском округе опрокинулась фура

Утром 30 мая в Клепиковском округе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза.
Погода

В последний день весны в Рязанскую область придут грозы и до +19°С тепла

В последний день весны, 31 мая, погода на территории Рязанской области будет носить неустойчивый характер. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, при этом атмосферные фронты принесут в регион осадки.
Общество

В Рязани по требованию прокуратуры починили сломанный томограф и устранили холод в палатах

В Октябрьском районе Рязани по жалобе местной жительницы была проведена проверка в одном из медицинских учреждений. Гражданка сообщала о необходимости ремонта компьютерного томографа.
Погода

Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Рязанской области

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток 30 мая на территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди и усиление ветра при грозе порывами до 12–17 м/с.
Новости России

Жительница Тюмени рассказала подробности спасения пятилетней девочки от педофила

В Тюмени задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки. Инцидент произошёл во дворе дома № 36 по улице Судостроителей.
Общество

В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруты №85 и №99 выходит всего 5 машин

Жители Рязани столкнулись с серьезными перебоями в работе общественного транспорта. Пассажиры, пользующиеся маршрутами №85 и №99, жалуются на невозможность уехать с остановки «Станция Лесок» в сторону Дашково-Песочни после 18:00.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье