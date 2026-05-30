Опасные гусеницы-пожиратели появились в лесах Рязанской области

В прошлом году лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Рязанской области» начали замечать тревожные изменения в популяции лесных вредителей. В феромонные ловушки, предназначенные для непарного шелкопряда, стали попадаться бабочки шелкопряда-монашенки. Этот вид считается особо опасным, так как его гусеницы повреждают не только лиственные, но и хвойные породы деревьев, что может привести к гибели целых древостоев.

Гусеницы этого вредителя наносят значительный ущерб лесам. Каждая гусеница самки за свою жизнь съедает от 6 до 8 г хвои на ели, от 7 до 10 г хвои на сосне.

Гусеницы самцов потребляют примерно на одну треть меньше. Кроме того, они оставляют после себя значительное количество «огрызков» хвоинок: до 0,5 г с ели и свыше 1 г с сосны, что дополнительно увеличивает общий объем повреждений.

Первичные очаги заражения чаще всего возникают в сосняках-зеленомошниках и долгомошниках с высокой полнотой древостоя. Вспышки массового размножения могут длиться от 7 до 10 лет, из которых 3 года приходится на вторую фазу вспышки. В предыдущем сезоне численность шелкопряда монашенки была ниже очаговой, однако специалисты призывают обратить повышенное внимание на состояние популяции в текущем году, чтобы предотвратить возможные последствия для лесного хозяйства региона.

Специалисты продолжают наблюдения и анализ данных, чтобы дать более точный прогноз повреждения лесов и при необходимости направить информацию в Министерство природопользования Рязанской области для принятия соответствующих мер.