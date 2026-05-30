Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков на личном приёме рассмотрел вопросы ремонта школ, строительства поликлиник и экологии

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел ряд обращений жителей Рязани, Клепиковского и Спасского муниципальных округов. Вопросы, поднятые на встрече, касались ключевых сфер жизни региона: здравоохранения, образования, культуры и экологии. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств.

Одной из главных тем стала просьба рязанца Максима Дяка о капитальном ремонте школы №56 в Канищево. В учебном заведении, где обучается более 1000 детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, давно назрела необходимость в обновлении.

Губернатор Павел Малков заверил заявителя, что вопрос находится на контроле.

«Тема важнейшая, ведем системную работу в рамках национального проекта «Молодежь и дети», Народной программы «Единой России». В этом году 20 учреждений образования ремонтируется: школы, детские сады и колледжи», — отметил глава региона.

Он пояснил, что школа №56 уже включена в программу капитального ремонта на следующий год. Предусмотрен большой объем работ, а дизайн-проект будет формироваться совместно с общественностью и активными родителями. Губернатор предложил Максиму Дяку войти в состав комитета общественного контроля для участия в этом процессе.

Губернатор Павел Малков рассмотрел обращение жительницы Клепиковского округа Елены Сидоровой о возведении новой детской поликлиники в рабочем поселке Тума. Елена отметила, что предыдущее здание поликлиники сгорело, а педиатры вынуждены принимать пациентов в больнице деревни Снохино, куда тяжело добираться с маленькими детьми.

Заместитель Председателя Правительства, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, сообщил, что новая детская поликлиника будет построена в 2026 году. Она будет модульной и быстровозводимой. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участок под строительство уже согласован в центре поселка, что обеспечит удобство для жителей. Площадь поликлиники составит 240 квадратных метров. Вокруг здания планируется благоустройство территории и создание парковки. Одновременно с этим будет закуплено современное медицинское оборудование и решен вопрос с кадрами. Ожидается, что прием пациентов в новой поликлинике начнется в ноябре текущего года.

Павел Малков поручил Александру Пшенникову лично контролировать ход работ: «Объект имеет большое значение для жителей. Важно, чтобы поликлиника была современной, хорошо оснащенной и удобной для посетителей».

В свою очередь, житель Рязани Вячеслав Попов спросил, будет ли продолжена расчистка русла реки Солотча. Александр Новиков, министр природопользования региона, ответил, что в 2023 году работы проводились у санатория «Старица». Следующим этапом станет расчистка участка от Лысой горы до слияния реки с озером Старица. Длина этого участка составляет 2,7 километра. В этом году планируется разработать проектную документацию для проведения работ. Эти мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Павел Малков поручил Новикову использовать все возможности для успешной реализации этого проекта.

Также к губернатору обратилась жительница Спасского округа Евгения Морозова, которая спросила о сроках капитального ремонта детской школы искусств. Павел Малков отметил, что работы ведутся комплексно, включая замену коммуникаций, обновление фасада, кровли и всех помещений. Подрядчик строго соблюдает график, и завершение ремонта запланировано к августу текущего года.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Предыдущая статья
Села и федеральные трассы в России обеспечат стабильной связью
Следующая статья
В Рязанской области к 1 июня откроют 44 пляжа, опубликован список

Популярные материалы

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...

Темы

Общество

В Рязанской области к 1 июня откроют 44 пляжа, опубликован список

С 1 июня в Рязанской области официально стартует купальный сезон. В этом году для жителей и гостей региона будет доступно 44 пляжа, расположенных в различных муниципальных округах.
Новости России

Села и федеральные трассы в России обеспечат стабильной связью

Правительство России утвердило новое постановление, направленное на повышение доступности мобильной связи и беспроводного интернета в удаленных населенных пунктах и на участках федеральных трасс.
Новости России

В Тюмени дети спасли 5-летнюю девочку от педофила

В Тюмени на детской площадке у дома № 36 на улице Судостроителей произошел шокирующий инцидент. Мужчина схватил 5-летнюю девочку и затащил ее в подъезд, где попытался надругаться.
Происшествия

В центре Рязани у спящего на скамейке мужчины украли телефон

В Рязани сотрудники полиции раскрыли кражу дорогостоящего смартфона, совершенную в центре города. Инцидент произошел, когда 25-летний местный житель отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений. После затянувшегося застолья он решил отдохнуть на скамейке и, утомившись, задремал.
Транспорт и дороги

В Рязани с 22 июня вводится запрет на остановку и стоянку на ряде улиц

С 22 июня в Рязани вступают в силу новые ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортной транспортной среды, о чем сообщает управление дорожного хозяйства и транспорта города.
Общество

В Рязанской области введены новые меры поддержки для участников СВО и их семей

В соответствии с законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 25 мая 2026 года, участники СВО, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, а также их супруги, смогут получить освобождение от обязательств по просроченным кредитам.
Происшествия

Продавец из Сараевского района похитила из кассы более 67 000 рублей

По данным следствия, обвиняемая, работая продавцом и являясь материально ответственным лицом в одном из сетевых магазинов, в период с ноября по декабрь 2025 года похитила из кассового аппарата денежные средства на общую сумму более 67 тысяч рублей.
Новости России

Гидрометцентр предупредил о возможном появлении смерчей в Сочи и Сириусе

В южных регионах России, включая Краснодарский край и Адыгею, 30 и 31 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам Гидрометцентра РФ, в этих районах прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 22 м/с.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье