Павел Малков на личном приёме рассмотрел вопросы ремонта школ, строительства поликлиник и экологии

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел ряд обращений жителей Рязани, Клепиковского и Спасского муниципальных округов. Вопросы, поднятые на встрече, касались ключевых сфер жизни региона: здравоохранения, образования, культуры и экологии. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств.

Одной из главных тем стала просьба рязанца Максима Дяка о капитальном ремонте школы №56 в Канищево. В учебном заведении, где обучается более 1000 детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, давно назрела необходимость в обновлении.

Губернатор Павел Малков заверил заявителя, что вопрос находится на контроле.

«Тема важнейшая, ведем системную работу в рамках национального проекта «Молодежь и дети», Народной программы «Единой России». В этом году 20 учреждений образования ремонтируется: школы, детские сады и колледжи», — отметил глава региона.

Он пояснил, что школа №56 уже включена в программу капитального ремонта на следующий год. Предусмотрен большой объем работ, а дизайн-проект будет формироваться совместно с общественностью и активными родителями. Губернатор предложил Максиму Дяку войти в состав комитета общественного контроля для участия в этом процессе.

Губернатор Павел Малков рассмотрел обращение жительницы Клепиковского округа Елены Сидоровой о возведении новой детской поликлиники в рабочем поселке Тума. Елена отметила, что предыдущее здание поликлиники сгорело, а педиатры вынуждены принимать пациентов в больнице деревни Снохино, куда тяжело добираться с маленькими детьми.

Заместитель Председателя Правительства, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, сообщил, что новая детская поликлиника будет построена в 2026 году. Она будет модульной и быстровозводимой. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участок под строительство уже согласован в центре поселка, что обеспечит удобство для жителей. Площадь поликлиники составит 240 квадратных метров. Вокруг здания планируется благоустройство территории и создание парковки. Одновременно с этим будет закуплено современное медицинское оборудование и решен вопрос с кадрами. Ожидается, что прием пациентов в новой поликлинике начнется в ноябре текущего года.

Павел Малков поручил Александру Пшенникову лично контролировать ход работ: «Объект имеет большое значение для жителей. Важно, чтобы поликлиника была современной, хорошо оснащенной и удобной для посетителей».

В свою очередь, житель Рязани Вячеслав Попов спросил, будет ли продолжена расчистка русла реки Солотча. Александр Новиков, министр природопользования региона, ответил, что в 2023 году работы проводились у санатория «Старица». Следующим этапом станет расчистка участка от Лысой горы до слияния реки с озером Старица. Длина этого участка составляет 2,7 километра. В этом году планируется разработать проектную документацию для проведения работ. Эти мероприятия будут реализованы в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Павел Малков поручил Новикову использовать все возможности для успешной реализации этого проекта.

Также к губернатору обратилась жительница Спасского округа Евгения Морозова, которая спросила о сроках капитального ремонта детской школы искусств. Павел Малков отметил, что работы ведутся комплексно, включая замену коммуникаций, обновление фасада, кровли и всех помещений. Подрядчик строго соблюдает график, и завершение ремонта запланировано к августу текущего года.