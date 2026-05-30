В Рязанской области к 1 июня откроют 44 пляжа, опубликован список

С 1 июня в Рязанской области официально стартует купальный сезон. В этом году для жителей и гостей региона будет доступно 44 пляжа, расположенных в различных муниципальных округах.

В список пляжей вошли как популярные места в черте Рязани, так и зоны отдыха в области. Среди них:

Город Рязань, пляж Борковской карьер №1;

Город Рязань, пляж Борковской карьер № 2;

Город Рязань, пляж Борковской карьер № 3;

Город Рязань, пляж лесопарк, озеро Ореховое;

Город Рязань, посёлок Солотча, река Старица пляж «Лысая гора»;

Рязанский муниципальный округ, село Ласково, озеро Ласковское;

Рязанский муниципальный округ, село Ласково, озеро Уржинское;

Рязанский муниципальный округ, ГАУДО РОСШ АЛМАЗ, село Варские;

Рязанский муниципальный округ, ИП Дунаева М.Г., село Дубровичи пляж «Аквамарин»;

Рязанский муниципальный округ, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;

Рыбновский муниципальный округ, село Житово, река Клещевая;

Александро-Невский муниципальный округ, село Нижний Якимец, пляж «Немецкий»;

Александро-Невский муниципальный округ, рабочий посёлок Александро-Невский, пляж Каширинский;

Пронский муниципальный округ, пляж на реке Проня территория общественного пространства Парк-Берег;

Захаровский муниципальный округ, пляж на реке Жрака;

Милославский муниципальный округ, пляж на реке Мокрая Полотебня, левый берег;

Милославский муниципальный округ, пляж на реке Мокрая Полотебня, правый берег;

Михайловский муниципальный округ, река Проня, в районе низководного моста;

Старожиловский муниципальный округ, рабочий посёлок Старожилово;

Скопинский муниципальный округ, село Новые Кельцы пляж на реке Старая Гать;

Скопинский муниципальный округ, село Делехово, пляж на реке Теменка;

Скопинский муниципальный округ, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;

Ряжский муниципальный округ, пляж на реке Хупта, улица Совхозная, город Ряжск;

Ряжский муниципальный округ, пляж на реке Хупта, улица Пушкина, город Ряжск;

Кораблинский муниципальный округ, пляж на улице Зеречная в посёлке Ибердуский;

Шиловский район, рабочий посёлок Шилово, «Нерский пляж» пляжная зона реки Ока;

Ухоловский муниципальный округ, Шкуринский пруд, водоем у объездной автодороги Ухолов-Дегтяные Борки;

Сапожковский муниципальный округ, пляж мкр. Малинники и в Фабричной слободе;

Путятинский муниципальный округ, деревня Александровка, река Нетрош;

Спасский муниципальный округ, пляж села Ижевское;

Спасский муниципальный округ, село Выползово, озеро Сельное, пляж ООО оздоровительный комплекс «Звёздный»;

Спасский муниципальный округ, город Спасск, пляж Центральный;

Спасский муниципальный округ, село Кирицы, санаторий Кирицы;

Касимовский муниципальный округ, ООО КПФ «Динамо», пляж на озере Сынтул, рабочий посёлок Сынтул.

Касимовский муниципальный округ, рабочий посёлок Сынтул;

Касимовский муниципальный округ, река Гусь Железный;

Клепиковский муниципальный округ, сельское поселение Оськинское, деревня Селезнево, озеро Чистое;

Клепиковский муниципальный округ, ОГБУ ДО ДООЦ «Радуга» , пляж в деревне Лункино, здание 1А, озеро Белое;

Ермишинский муниципальный округ, пляж на пруду в рабочем посёлке Ермишь;

Шацкий муниципальный округ, село Тарадеи;

Кадомский муниципальный округ, пляж на озере Беловское в рабочем посёлке Кадом;

Сасовский муниципальный округ, пляж затон Букля в селе Устье Сасовского района;

Сасовский муниципальный округ, пляж на затоне реки Цна;

Чучковский муниципальный округ, село Ункосово.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Рязанской области напоминают, что купаться разрешено только на официальных пляжах, которые прошли освидетельствование. Эти зоны отдыха оборудованы спасательными и медицинскими постами, а дно водоемов проверено водолазами. Кроме того, в таких местах взяты все необходимые пробы воды для подтверждения её безопасности.

Открытие купального сезона и наличие большого количества оборудованных пляжей позволит жителям области комфортно и безопасно провести лето, наслаждаясь отдыхом у воды.