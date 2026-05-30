В последний день весны в Рязанскую область придут грозы и до +19°С тепла

В последний день весны, 31 мая, погода на территории Рязанской области будет носить неустойчивый характер. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, при этом атмосферные фронты принесут в регион осадки.

Ночью местами ожидается небольшой дождь. В дневные часы осадки усилятся: на большей части территории пройдёт умеренный дождь. В отдельных районах прогремят грозы.

Ночью и утром в некоторых районах сгустится туман, что может ухудшить видимость на дорогах. Ветер будет северо-восточного направления. Его скорость ночью составит 1–6 м/с, а днём усилится до 5–10 м/с.

Температурный фон останется комфортным для конца мая. Ночью столбики термометров покажут +1…+6°С. Днём воздух прогреется до +14…+19°С.