В Рязани по требованию прокуратуры починили сломанный томограф и устранили холод в палатах

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль устранение нарушений в сфере здравоохранения, выявленных по результатам личного приёма граждан, который проводил прокурор области Дмитрий Коданёв. Фактическое решение проблем, с которыми обратились жители, находится под надзором ведомства.

В Октябрьском районе Рязани по жалобе местной жительницы была проведена проверка в одном из медицинских учреждений. Гражданка сообщала о необходимости ремонта компьютерного томографа. В результате прокурорского вмешательства нарушения были полностью устранены, и в настоящее время оборудование функционирует в штатном режиме.

Кроме того, по обращению другой заявительницы прокуратура проверила условия в инфекционном отделении. Выяснилось, что в палатах не соблюдался температурный режим из-за дефектов оконных проёмов. По требованию прокурора больница устранила неисправности, а также была разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта фасада здания, что позволит решить проблему системно.

