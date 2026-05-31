Изображение от prostooleh на Freepik
Общество

В Рязанской области 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

Анастасия Мериакри
В соответствии с региональным законом, 1 июня на территории Рязанской области будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Эта мера приурочена к Международному дню защиты детей.

Запрет действует во всех предприятиях розничной торговли (магазины, супермаркеты). Ограничение не распространяется на заведения общественного питания (рестораны, бары, кафе), имеющие лицензию на продажу спиртного.

Как напомнило Министерство экономического развития региона, данный запрет является ежегодной традицией и установлен Законом Рязанской области от 14 ноября 2011 года № 98-ОЗ.

Помимо Дня защиты детей, аналогичные ограничения действуют и в другие значимые даты: День молодёжи (последняя суббота июня), День знаний (1 сентября), Международный день студентов (17 ноября), День российского студенчества (25 января).

