Фото: СК России по Алтайскому краю
Новости России

15-летний подросток утонул на глазах у братьев при попытке переплыть реку на Алтае

Анастасия Мериакри
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка. Трагический инцидент произошёл днём 30 мая 2026 года в селе Новоалександровка Рубцовского района.

По данным следствия, трое братьев без разрешения взрослых отправились купаться на реку Алей. Во время попытки переплыть водоём один из подростков начал тонуть. Находившиеся рядом братья пытались оказать помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

В настоящее время тело мальчика всё ещё не найдено, поисковые работы продолжаются. По факту гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр и устанавливает все обстоятельства трагедии. Ход расследования взят на контроль прокуратурой Алтайского края.

