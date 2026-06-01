США и Иран возобновили боевые действия

США и Иран нанесли удары друг по другу, сообщает ТАСС. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило серию атак на иранские военные объекты 30 и 31 мая. Поводом послужил инцидент с американским беспилотником.

По данным CENTCOM, военные уничтожили иранский радар, а также пункты управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм. Официальная формулировка — «удары в целях самообороны».

Причиной послужило уничтожение американского беспилотника MQ-1 иранскими силами. Реакция последовала незамедлительно: американский истребитель уничтожил иранские ПВО, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе. Потерь среди военнослужащих США нет.

CENTCOM особо подчеркнул: командование продолжит защищать американские активы и интересы в период действующего перемирия.

Корпус стражей исламской революции не промолчал. КСИР заявил об ответном ударе по авиабазе, с которой была проведена атака на телекоммуникационную вышку острова Сирик в провинции Хормозган. Информацию распространила иранская государственная телерадиокомпания.

Таким образом, стороны де-факто обменялись военными ударами на фоне формально продолжающегося перемирия.