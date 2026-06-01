Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

США и Иран возобновили боевые действия

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

США и Иран нанесли удары друг по другу, сообщает ТАСС.  Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило серию атак на иранские военные объекты 30 и 31 мая. Поводом послужил инцидент с американским беспилотником.

По данным CENTCOM, военные уничтожили иранский радар, а также пункты управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм. Официальная формулировка — «удары в целях самообороны».

Причиной послужило уничтожение американского беспилотника MQ-1 иранскими силами. Реакция последовала незамедлительно: американский истребитель уничтожил иранские ПВО, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе. Потерь среди военнослужащих США нет.

CENTCOM особо подчеркнул: командование продолжит защищать американские активы и интересы в период действующего перемирия.

Корпус стражей исламской революции не промолчал. КСИР заявил об ответном ударе по авиабазе, с которой была проведена атака на телекоммуникационную вышку острова Сирик в провинции Хормозган. Информацию распространила иранская государственная телерадиокомпания.

Таким образом, стороны де-факто обменялись военными ударами на фоне формально продолжающегося перемирия.

Предыдущая статья
На Борковском карьере в Рязани утонул человек 
Следующая статья
35% рязанских компаний увеличили зарплаты сотрудникам — hh.ru

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.

Темы

Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве в Рязани 32 года назад

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершённом в Рязани более 30 лет назад. Всё это время он скрывался под чужим именем и даже официально считался умершим. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество

Новая выплата для семей с детьми доступна на Госуслугах

Размер выплаты зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. Он рассчитывается как разница между фактически начисленным НДФЛ и налогом, который был бы уплачен по ставке 6%.
Медицина

Рак полости рта и ротоглотки помолодел в России — SHOT

В России врачи фиксируют тревожную тенденцию: рак полости рта и ротоглотки всё чаще диагностируют у людей более молодого возраста. Если раньше такой диагноз чаще ставили пациентам около 60 лет, то теперь заболевание нередко выявляют у россиян в 40–50 лет.
Новости Касимова

Иван Бахилов поделился детской фотографией в День защиты детей

Глава Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов опубликовал в социальных сетях свою детскую фотографию и поздравил жителей с Международным днём защиты детей.
Интересное

Звезды советуют Овнам не покупать лишнее, а Скорпионам хранить денежные тайны

Деньги любят сюрпризы. На этой неделе одни знаки рискуют спустить лишнее, а другие неожиданно найдут способ сохранить бюджет. Рассказываем, кому стоит придержать карту, а кому можно позволить себе приятные траты.
Транспорт и дороги

В Рязани с 1 июня возобновил работу автобус до Орехового озера

На время пляжного сезона маршрут №25 снова будет возить отдыхающих
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье