Артём Ткаченко станет «Мозгоправом» в комедии СТС и START

Алексей Самохин
СТС и START приступили к съёмкам комедийного сериала «Мозгоправ» (16+) — о популярном московском психологе и ведущем подкаста, который вынужден уехать в родную деревню. Над проектом работает режиссёр Дмитрий Власкин, главную роль исполнит Артём Ткаченко.

По сюжету психолог Валентин Молчанов ведёт настолько популярный подкаст, что москвичка Лиза (Эвелина Мазурина) под его влиянием сбегает в деревню Глушь, чтобы избавиться от гиперопеки отца-генерала (Владимир Майзингер). Только генерал не рад такому повороту и грозит психологу уголовным делом, если тот не вернёт дочь обратно. И теперь Валентин вынужден отправиться в родную деревню и пустить в ход все известные приёмы, чтобы выполнить приказ, а заодно столкнуться с собственными травмами и народной мудростью, которая порой лечит лучше терапии.

«Мой герой хоть и крутой специалист, но циничный, готов применить все таланты ради достижения корыстных целей, за что и понесёт наказание. На протяжении всей истории мы будем наблюдать за тем, как деревня серьёзно поменяет его отношение к правде, жизни и ощущению себя в этом мире, — считает Артём Ткаченко. — Валентин скорее собирательный образ. Безусловно, я знаком со многими популярными психологами и сам обращался к ним не раз по личным и семейным вопросам. И могу сказать, что они мне сильно помогли». 

Над сценарием работали авторы сериалов «ИП Пирогова», «Бедные Абрамовичи», «Ивановы-Ивановы» и «Гранд». В новом проекте Дмитрий Власкин выступит не только в роли режиссёра, но и сыграет воображаемого друга Валентина — космонавта. 

«Истории о столичном человеке, внезапно оказавшемся в деревне, зрители видели уже не раз. Но в нашем случае герой возвращается не просто в провинцию, а в место, где прошло его детство. Здесь его корни, здесь он когда-то был по-настоящему счастлив. Именно после отъезда из Глуши с Валентином произошли большие внутренние перемены, — говорит Дмитрий Власкин. — В Глуши живёт множество ярких и смешных персонажей, которые знают всё друг о друге. Они обожают сплетничать, петь и постоянно вмешиваться в чужие дела. Но, даже когда ссорятся, всё равно остаются близкими людьми».

Фото: СТС

