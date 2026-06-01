В Рязани 9 июня покажут более 40 картин цикла «Мастера Рязанщины»

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества продолжает реализацию цикла выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины». Проект объединяет персональные, районные, зональные и областные экспозиции в жанрах декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фотоискусства.

На протяжении этого года на выставочных площадках будут представлены работы самодеятельных мастеров живописи, фотохудожников и умельцев декоративно-прикладного творчества из Рязани и Рязанской области. Основная цель проекта — сохранение, изучение, пропаганда и развитие этих культурных направлений. Ключевые задачи организаторы видят в популяризации творчества, поддержке местных авторов, повышении престижа самодеятельных живописцев, фотохудожников и мастеров традиционных рязанских ремесел, а также в приобщении молодежи к изучению и развитию данных видов искусства.

Тринадцатым событием цикла «Мастера Рязанщины» стала тематическая экспозиция Рязанского отделения Ассоциации художников-пленэристов «Рязань. Дома с историей» (живопись, графика). Выставка также проходит в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». В экспозицию вошло более 40 работ, созданных авторами в разные годы.

«На выставке — лучшие этюды и картины, рождённые под открытым небом Рязани. Каждая работа — это не просто изображение объекта культурного наследия (и не только). Это диалог: художника с местом, гида со зрителем, прошлого с настоящим. Живописная летопись города в домах, переулках и взглядах. Художники проекта: Алёна Королёва — художник, куратор Рязанского отделения Ассоциации художников-пленэристов, куратор выставки, Демидова Екатерина, Терчикова Павлина, Моисеева Ольга, Ситникова Нина, Черных Полина, Кулакова Полина, Шевченко Дарья, Блинова Мария, Украинцева Ольга. Проект существует благодаря нашей общей любви к городу. Приходите. Рязань покажет вам свои настоящие лица — тихие, звонкие, немного задумчивые и очень домашние», — сказала куратор выставки Алёна Королёва.

В 2024 году проект «Дома с историей» звучал в Сочи, в 2025 году эстафету приняла Рязань, а следом — Тамбов. Идея принадлежит Юлии Лапицкой и её коллегам-экскурсоводам, которые передали художникам адреса не только знаменитых усадеб, но и скромных домиков с историей, тихих закоулков. Вооружившись красками и кистями, авторы вышли на пленэры, и каждый объект мог вдохновить сразу нескольких художников.

Тематическая выставка «Рязань. Дома с историей» (живопись, графика) откроется 9 июня в 12.00 по адресу: ул. Свободы, 65 и продлится до 10 июля. Режим работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 0+