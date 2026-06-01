Культура и события

В Рязани 9 июня покажут более 40 картин цикла «Мастера Рязанщины»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества продолжает реализацию цикла выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины». Проект объединяет персональные, районные, зональные и областные экспозиции в жанрах декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фотоискусства.

На протяжении этого года на выставочных площадках будут представлены работы самодеятельных мастеров живописи, фотохудожников и умельцев декоративно-прикладного творчества из Рязани и Рязанской области. Основная цель проекта — сохранение, изучение, пропаганда и развитие этих культурных направлений. Ключевые задачи организаторы видят в популяризации творчества, поддержке местных авторов, повышении престижа самодеятельных живописцев, фотохудожников и мастеров традиционных рязанских ремесел, а также в приобщении молодежи к изучению и развитию данных видов искусства.

Тринадцатым событием цикла «Мастера Рязанщины» стала тематическая экспозиция Рязанского отделения Ассоциации художников-пленэристов «Рязань. Дома с историей» (живопись, графика). Выставка также проходит в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». В экспозицию вошло более 40 работ, созданных авторами в разные годы.

«На выставке — лучшие этюды и картины, рождённые под открытым небом Рязани. Каждая работа — это не просто изображение объекта культурного наследия (и не только). Это диалог: художника с местом, гида со зрителем, прошлого с настоящим. Живописная летопись города в домах, переулках и взглядах. Художники проекта: Алёна Королёва — художник, куратор Рязанского отделения Ассоциации художников-пленэристов, куратор выставки, Демидова Екатерина, Терчикова Павлина, Моисеева Ольга, Ситникова Нина, Черных Полина, Кулакова Полина, Шевченко Дарья, Блинова Мария, Украинцева Ольга. Проект существует благодаря нашей общей любви к городу. Приходите. Рязань покажет вам свои настоящие лица — тихие, звонкие, немного задумчивые и очень домашние», — сказала куратор выставки Алёна Королёва.

В 2024 году проект «Дома с историей» звучал в Сочи, в 2025 году эстафету приняла Рязань, а следом — Тамбов. Идея принадлежит Юлии Лапицкой и её коллегам-экскурсоводам, которые передали художникам адреса не только знаменитых усадеб, но и скромных домиков с историей, тихих закоулков. Вооружившись красками и кистями, авторы вышли на пленэры, и каждый объект мог вдохновить сразу нескольких художников.

Тематическая выставка «Рязань. Дома с историей» (живопись, графика) откроется 9 июня в 12.00 по адресу: ул. Свободы, 65 и продлится до 10 июля. Режим работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение 0+

Предыдущая статья
Депутат раскрыл, куда именно бьют ВС РФ в Одессе
Следующая статья
В Михайловском районе насмерть сбили 68-летнего пешехода

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.

Темы

Культура и события

В Рязани открылась уличная фотовыставка Банка России

На стендах представлены увеличенные изображения памятных монет, посвящённых сказочным и мультипликационным героям.
Акценты

В Рязани установлен рекорд по числу участников рыбатлона

Соревнования в этом году побили рекорд по массовости, на дистанцию вышли 102 рыбатлониста из Рязанской, Московской, Владимирской и Тульской областей.
Общество

Блогер Тая Скомороохова пригласила рязанцев на фестиваль в «Лужниках»

Популярная певица, актриса, телеведущая и блогер Тая Скомороохова записала видеообращение к жителям Рязани, пригласив их на масштабный фестиваль «ТопФест», который пройдет в Москве 12 июня, в День России.
Общество

Рязанская певица Виктория Захарова получила ГРАН-ПРИ конкурса «Лучший голос Земли»

Среди более чем 800 участников борьбу за выход в финал вели воспитанники студии эстрадного вокала Рязанского Дворца Первых (руководитель — Лейла Эльшадовна Никитина).
Общество

Игорь Мурог поздравил военных автомобилистов с праздником и 86-летием Рязанского училища

Сенатор Российской Федерации от Рязанской области Игорь Мурог выступил с поздравлением по случаю Дня военного автомобилиста, а также в честь 86-й годовщины со дня основания Рязанского высшего военного автомобильного инженерного училища.
Власть и политика

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил жителям Шиловского района публичный отчет об итогах депутатской работы

Спикер Рязанской областной Думы подвел итоги депутатской работы, рассказал о результатах в экономике и социальной сфере, вместе с шиловцами обсудил перспективы развития муниципалитета.
Общество

В рязанской школе № 33 открыли памятный пограничный знак и провели митинг ко Дню пограничника

В школе № 33 города Рязани к этой дате был приурочен торжественный митинг, на котором почтили память воинов, погибших при защите государственных границ.
Общество

«Ростелеком» наградил рязанских журналистов и представил цифровую платформу для рестораторов

27 мая состоялась встреча представителей рязанского филиала «Ростелекома» с местными журналистами и блогерами — участниками XV конкурса «Вместе в цифровое будущее».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье