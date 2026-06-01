В Рязани установлен рекорд по числу участников рыбатлона

30 мая в Рязани прошёл новый сезон рыбатлона. Соревнования в этом году побили рекорд по массовости, на дистанцию вышли 102 рыбатлониста из Рязанской, Московской, Владимирской и Тульской областей.

Спортсменов собрала нежаркая и безветренная погода. Местом проведения впервые стал Борковской затон у Оки, неподалеку от строящегося ЖК «Окская стрелка» в Борках. Участники отметили, что клев в целом был для многих неплохим, в основном попадались уклейка и плотва.

У мужчин сенсаций не случилось. Главный фаворит, рязанец Олег Тинин, традиционно быстро справился с поимкой двух рыб и ушел на финальный круг. Конкуренцию ему пытался составить стремительный Иван Куляев, но уверенный отрыв позволил Тинину финишировать с результатом 23 минуты 29 секунд и вновь стать чемпионом. Второе место занял Иван Куляев, третьим финишировал Павел Громов.

Настоящая неожиданность произошла в женском зачете: после многолетнего перерыва в спорт триумфально вернулась Анна Остроумова. Она безоговорочно обошла опытных Ирину Мерфодину и Светлану Снегиреву. Среди детей лучшей стала Виктория Громова.

Организаторы отметили, что около 40 человек ушли с призами. В лотерее разыграли эхолот, «Яндекс-станцию», солнечную панель, дрель-шуруповерт, уховарку, умные часы, удочку Mikado и сертификаты на крупные суммы.

Второй этап рязанского рыбатлона состоится уже 20 июня на Реткинском пруду (в 5 км от Рязани, территория пикник-зоны «Жили-были»). Регистрация открыта на официальном сайте соревнований. Организаторы обещают не меньшее количество призов.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».