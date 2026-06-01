В Рязани на десятках улиц отключили воду 1 июня

1 июня жители нескольких районов Рязани остались без холодной воды. Отключение продлится с 9:30 до 17:00 — почти восемь часов. В список попали десятки улиц, в том числе многоквартирные дома, частный сектор и как минимум одна школа.

Без холодного водоснабжения останутся адреса на следующих улицах:

1-я и 2-я ул. Механизаторов. На 1-й Механизаторов отключение затронет дома с 1 по 38, включая корпуса и литеры. На 2-й Механизаторов список ещё длиннее — дома с 1 по 53, в том числе корпусные строения.

Посёлок Соколовка. Это самая масштабная зона отключений. Без воды останутся жители улиц Дачной, Железнодорожной, Заречной, Ленпосёлка, Луговой, Озёрной, Полевой, Попова, Садовой и Школьной. На Железнодорожной улице под отключение попали дома с 1 по 61, включая корпуса. На Школьной список доходит до дома №64.

Улица Мира. Отключение охватывает дома с 1 по 80, включая корпуса и литеры.

Улицы Тепличная и Ушинского, проезд Ушинского. Здесь отключение затронет как жилые дома, так и корпусные строения.

В числе адресов значится МБОУ Школа №38 (филиал) по адресу 1-я ул. Механизаторов, 25а. На улице Полевой без воды останутся ГБУ РО ГКССМП, ОГБПОУ РАТ имени С.А. Живаго и Управление Росгвардии по Рязанской области.