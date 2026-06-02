Минобороны РФ прокомментировало массированный удар по объектам на Украине

В ночь на 2 июня Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар стал ответом на террористические акты, совершённые киевским режимом. Для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

Под удар попали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаки были нанесены по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также по военным аэродромам в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

В Минобороны России заявили, что все назначенные цели были поражены. По информации ведомства, задачи удара выполнены в полном объёме.